Video: derraman leche descompuesta frente a la oficina de la ANDE en Itapúa como medida de protesta

Indignado ante la falta de respuestas de los funcionarios de la oficina regional de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en Tomás Romero Pereira, un tambero local, Joel Perini, decidió derramar 3.200 litros de leche descompuesta frente a las oficinas de la empresa estatal.

El hombre reaccionó de tal modo al no recibir respuestas a sus reclamos, que realiza hace cinco días. Los funcionarios locales le refirieron que no existía el registro de sus reclamos, motivo por el cual no reponían el servicio en la zona afectada.

El tambero denunció que están sin energía eléctrica desde el jueves pasado y los productores de leche dependen de los generadores para mantener sus productos. Denunciaron que deben esperar más de 40 minutos en las líneas telefónicas para que registren sus reclamos.

Perini lamentó que por la inacción de las autoridades, perdió 3.200 litros de leche. Además, relató que muchos otros productores locales también tuvieron pérdidas, pero no todos se animan a denunciar la triste situación que viven, afirmó.

No pueden sostenerse con generadores

El área afectada por la falta de energia eléctrica, es el barrio Las Mercedes del distrito de Tomás Romero Pereira. El manifestante contó que es una costumbre recurrente, cada vez que azotan temporales, que varios trabajadores pierdan sus producciones por estar varios días sin poder refrigerar la leche que generan.

La mayoría ya cuenta con generadores, pero los costos adicionales para sostener el negocio se elevan de sobremanera. Para mantener fresca la leche, necesitan asegurar 14 horas de refrigeración al día, para lo que deben invertir 70 litros de gasoil a diario.

El ciudadano alertó que se están organizando con otros afectados y, de no recibir respuesta en estos días, juntarán 7.700 litros de leche para derramar frente a la sucursal de la ANDE. “Es lamentable tener que recurrir a tirar el alimento, pero no sabemos más que hacer para que nos hagan caso”, explicó Perini.