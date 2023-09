Falta de varios medicamentos en Incan es permanente, afirma aso de pacientes oncológicos

El calvario para los enfermos de cáncer en Paraguay no para y afecta a varios entes dedicados a la atención médica. Juana Moreno, presidenta de la Asociación de Pacientes de Cáncer, comentó que en el Instituto de Previsión Social (IPS) hay trecientos enfermos de cáncer del IPS sin medicamentos.

“Tiene que ser solucionado porque pagan un monto mensual por el seguro médico”, enfatizó.

La situación en Salud Pública, no es tan diferente. Moreno explicó en ABC AM 730 que recibieron fármacos, pero aún faltan más. Lamentó que el inconveniente se arrastre desde inicios del 2023. “Las explicaciones que les dan autoridades es que todavía existen deudas con el sector farmacéutico”, agregó.

Piden que burocracia deje de frenar provisiones y servicio con máquinas

Reconoció que todos estos problemas hacen que ellos tengan efectos colaterales. Manifestó que la nueva directiva del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) dice que están viendo la posibilidad de hacer licitaciones para que no falten medicamentos.

“Acá no hay políticas que traten la situación desde el origen. Tuvimos reuniones con la ministra María Teresa Barán y tenemos esperanza que estos problemas terminen”, recalcó.

Confirmó que hay equipos que funcionan, pero otros no. Puntualizó que hace meses el ecógrafo del Incan no funciona, tampoco el que es para el procedimiento transvaginal, que hace un año debía cambiarse pero sigue pendiente, dijo. “Con el tomógrafo, también existen deficiencias, porque funciona, pero, numerosos pacientes tienen turno recién para el mes de noviembre, porque no da abasto”, afirmó.

Se quejó de la burocracia, que solicita se cambie porque ya son 900 los asociados en el sector público. “El ministerio debe hacer un cambio de política de salud pública para todos los pacientes de varias patologías. Los medicamentos tienen que ser para hoy, no podemos esperar mañana”, concluyó, apenada.

