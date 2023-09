Día de la Armada Paraguaya: ¿qué función cumple en un país sin guerra?

La Armada Paraguaya festejó hoy su día y el de su Santa Patrona, Stella Maris, debido a que un fuerte temporal ocasionó la suspensión del evento el pasado 12 de setiembre. Se llevó a cabo un acto conmemorativo con presencia de altas autoridades esta mañana, entre ellas el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, presidente Santiago Peña.

En tiempos de paz y a 88 años de la última guerra que enfrentó Paraguay, hoy la Armada Paraguaya sigue entrenando a diario para “defender los intereses del Paraguay”. Sin embargo, en tiempos de paz, ¿cuál es su función?

De acuerdo a lo que indican en su misma página, su rol fundamental implica “estar en condiciones de sostener un combate de alta intensidad”. Entre sus capacidades, se encuentran el control fluvio-marítimo de cualquier adversario, sea en el marco de conflictos bélicos o de crímenes transnacionales.

En cuanto a la seguridad, también cumple la función de proteger la vida humana y dar seguridad a la navegación, vigilar y controlar los ríos, lagos y represas, además de puentes y puertos.

Acciones humanitarias de la Armada

El contraalmirante Carlos Díaz, comandante de la Flota de Guerra, resaltó que su unidad tiene una flota encargada de custodiar la frontera, acompañando a la Prefectura General Naval, principal responsable de esa función. En ese sentido, señaló que se encuentran trabajando para combatir delitos como el contrabando o el narcotráfico, o cualquier crimen transnacional que se registre.

“Cumplimos una función denominada defensiva; estamos preparados para un conflicto internacional, pero como la Armada no está ajena a los nuevos tiempos, entonces como función alternativa estamos colaborando con el combate a esos delitos transnacionales”, mencionó.

Reveló que tienen una flota de cuatro embarcaciones en su dependencia, pero que también las otras unidades de la Armada cuentan con su propia flota, cuyo número no supo precisar.

Además, relató que trabajan sobre todo en cuestiones humanitarias y de apoyo a la asistencia durante catástrofes naturales, como la sequías y las inundaciones, en cuestiones logísticas como traslado de personas o víveres. “Trabajamos muy de cerca con la Secretaría de Emergencia Nacional”, señaló.

Además, recordó que cuentan con una importante capacidad de transporte de pasajeros, que cumple diversas funciones en caso de necesidad. Por ejemplo, constantemente apoyan en momentos de crisis del transporte público o también para traslado de indígenas que llegan a Asunción para protestas.

Así también, como lo mencionó esta mañana el Comandante de la Armada Paraguaya, vicealmirante Juan Ramón Velázquez Fretes, una de las actividades principales este año fue la recuperación del histórico cañonero de guerra “Paraguay”. El mismo recordó que ahora se encuentran abocados a la recuperación del Humaitá, que también lleva décadas parado.

¿Paraguay está preparado para una guerra?

En cuanto a cuál es la capacidad que tiene hoy la Armada para hacer frente a un eventual conflicto bélico, señaló que “Dios quiera no haga falta” pero que cuentan con numerosos elementos disuasivos, aéreos, terrestres y fluviales. No obstante, aseguró que dichas herramientas no son la principal fortaleza.

“El principal elemento que tenemos es nuestro factor humano; estamos en constante entrenamiento y como parte de ese entrenamiento realizamos esas tareas mencionadas; atacar un enemigo tiene la misma complejidad táctica como el apoyo a una poblacion, ese trabajo en equipo. Lo principal no es el armamento sino toda la plataforma, y eso exige un constante entrenamiento”, señaló.