ANDE descarta “tarifazo” tras sobrecosto por la decisión de retirar toda la energía de la EBY

El 35% de la energía del sistema interconectado nacional corresponde a la Entidad Binacional Yacyretá, tras la decisión de retirar el total de la energía que le corresponde a Paraguay, según detalló el ingeniero Félix Sosa, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

El ingeniero Sosa detalló que el año pasado el porcentaje del 12% y el 85% de lo que consume Paraguay era de la Itaipú Binacional, debido al bajo costo. Sin embargo, esos porcentajes van a variar conforme a las necesidades y el consumo, tras el anuncio del Gobierno con respecto a la EBY.

“En las condiciones de contratación actual, la energía de Itaipú sale más barata”, agregó y explicó que en el marco de una operación óptima de sistema, se optaba por consumir la mayor cantidad de energía posible de la mencionada binacional.

En ese sentido, confirmó que hoy la ANDE está teniendo un sobrecosto, luego de la decisión tomada por el presidente Santiago Peña. “En este momento, por una decisión temporal y estratégica del Gobierno de Paraguay, estamos inyectando más energía desde Yacyretá, eso nos impide realizar esa operación óptima. Entonces, el costo de generación es mas elevado en este momento, debido a esa decisión política y estratégica que estamos teniendo”, detalló para ABC Cardinal.

Sin embargo, el presidente de la ANDE descartó un incremento de la tarifa para el usuario. ”Definitivamente no va a ocurrir por este tema. Esto se está mirando a nivel país y no a nivel de ANDE. Con esta medida se está buscando que el país salga ganando. El Gobierno no va a trasladar al cliente. Estamos trabajando con Itaipú y Yacyretá para que la compra de energía sea a costo adecuado”, añadió en otro momento.

Demostración de soberanía energética

En otro momento, Sosa señaló que con esta decisión del Gobierno Nacional, Paraguay está demostrando que se encuentra en condiciones de ejercer su soberanía energética en ambas entidades binacionales.

“Con esto demostramos definitivamente que tenemos soberanía energética”, enfatizó en reiteradas ocasiones.

Por otra parte, dijo que están viendo opciones para poder saldar esa diferencia de costo, temporalmente. “Vamos a tener todavía una reunión a nivel de Consejo de Empresas Públicas, para poder cubrir esta situación, ver hasta qué punto puede cubrir la ANDE, y posteriormente ver cómo podemos cubrir a través de una transferencia o de alguna otra manera a través del Ministerio de Economía”, añadió.

