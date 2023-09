Exdefensora pública denunciada en el JEM fue nombrada viceministra de la Niñez y Adolescencia

Por Decreto N° 106 del 22 de agosto de 2023, el presidente de la República Santiago Peña nombró a la Abog. Diana Verónica Argüello Cañiza como viceministra de Desarrollo Regional del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. La designación de la actual titular es en reemplazo de la señora Alicia Jové Dávalos, según la resolución presidencial.

Acusación por presunto mal desempeño

El 24 de julio de 2023, el Sr. Juan Marco González Barboza promovió una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por presunto mal desempeño de funciones contra la entonces defensora pública de la Niñez y Adolescencia Abog. Diana Verónica Argüello Cañiza.

El acusador ante el JEM señaló que la entonces defensora pública de la Niñez, no actuó con la diligencia debida en una causa de medida cautelar en la que se tramitaba la guarda judicial, ante el juez Guillermo Trovato Fleitas, del juzgado de la Niñez del 6° turno, de la capital, en el año 2020.

González Barboza aclara en su escrito que la defensora pública Argüello Cañiza no fue la que inició la actuación en el expediente judicial de medida cautelar. Sin embargo, a pesar de tener los documentos que comprobaban que la contraparte pretensora de la guarda, presentó documentos apócrifos y que la solicitante no era en realidad pariente de la menor, como había alegado, Argüello Cañiza no cumplió a cabalidad con sus funciones para oponerse a esta situación.

Archivaron la acusación en el JEM

El martes 19 de setiembre, el Jurado resolvió que la causa N° 121/2023 caratulada: “Juan Marco González Barboza c/ Abog. Diana Verónica Argüello Cañiza, Defensora Pública de la Niñez y la Adolescencia del 4° turno de la Circunscripción Judicial de la Capital s/ Acusación”, sea archivada.

Expediente judicial cuestionado está caratulado “V.M.C y otra s/ Medidas Cautelares”.

El motivo de la cancelación y archivamiento de la acusación por presunto mal desempeño de funciones, ante el Jurado, fue porque la defensora pública Argüello Cañiza, renunció a su cargo en el Ministerio de la Defensa Pública.

La renuncia como defensora pública fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia, el 30 de agosto de 2023.

Integró una cuestionada terna

La abogada Diana Verónica Argüello Cañiza, el 7 de diciembre de 2020 había sido puesta por el Consejo de la Magistratura, en una cuestionada terna para juez de la Niñez y Adolescencia de Fernando de la Mora.

La terna en su momento fue objetada porque integró el Abog. Víctor Lionel Bareiro Alfonso, primo hermano del consejero Jorge Bogarín Alfonso. Además de Argüello Cañiza, también integró esta terna la abogada Alba Nicolasa Martínez Cattebecke, quien finalmente fue designada jueza por la Corte Suprema de Justicia, en febrero de 2021.

Postulada para la Corte

Siendo defensora pública, Diana Verónica Argüello Cañiza, en febrero de este año se había postulado para integrar la terna para la Corte Suprema de Justicia, de la que había sido elegido el actual ministro Gustavo Santander Dans.

Argüello Cañiza es egresada de la Facultad de Derecho UNA, promoción 2006.