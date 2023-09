Cámara ratifica que esposo de jueza no será imputado por tráfico de influencias

La Cámara de Apelaciones, en mayoría, ratificó que el abogado Farid Gustavo González Ledesma, esposo de la jueza Norma Salomón, solamente será imputado por extorsión, no así por tráfico de influencias por no ser funcionario público. El camarista disidente sostiene que un particular sí puede ser procesado porque la ley lo que busca es proteger la administración pública.