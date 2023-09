Comerciantes del Mercado 4 se manifiestan tras incautación y denuncian supuesto robo

Permisionarios y comerciantes del Mercado 4 de Asunción se movilizaron repudiando la serie de allanamientos que se realizaron esta semana en varios comercios del punto comercial, durante los cuales se incautaron de miles de mercaderías por ser supuestamente de contrabando.

“Es efectivamente un ataque al Mercado 4, por el hecho de que las falencias están en la aduana por dejar pasar la frontera. Yo creo que ellos deberían ir a instalarse en la frontera seca. Si ellos hacen eso, también los supermercados no van a tener los productos, porque en Paraguay hay dos clases de contrabandista, el de gran escala y el pequeño, que es el del Mercado 4. A los grandes nunca se fueron a decomisarles”, criticó Leonardo Ojeda, uno de los comerciantes.

Agregó que dependen del mercado argentino para comer bien, ya que según su parecer, el contrabando les da de comer hoy en día a los pobres. “Con el salario mínimo, con el perdón de la palabra, de mierda que están cobrando, no pueden comer”, fustigó.

Mercado 4: critican nulo control a contrabando de cigarrillos

Ermelinda Cabrera, quien está hace más de 45 años en el Mercado 4 como comerciante, criticó a las autoridades que arremetieron contra los comercios pequeños y que nadie controla a los grandes contrabandistas, como los de cigarrillos.

“¿Dónde están los que cuidan los caminos del cigarrillo? ¿Por qué no se van por ahí? Nadie, nadie hace caso a los caminos del cigarrillo. ¿Por qué no le ataja a su jefe? Nosotros somos un puñito, no tenemos miles de dólares y nunca ellos se toparon con cocaína, donde se va la marihuana, pero sí con los que trabajamos en el Mercado 4 porque hacemos supuestamente contrabando”, lamentó.

Afirmó que en el Mercado 4 hay comerciantes que trabajan para darles de comer a sus niños, personas de la tercera edad, mientras que las autoridades les persiguen. Advirtió que se enfrentarán con las autoridades, siendo que los permisionarios pagan un canon, sin recibir siquiera mejoras para ellos.

Mercado 4: denuncian robo de DVR

Ojeda dijo que lo que están haciendo las autoridades con respecto al allanamiento e incautación de las mercaderías del Mercado 4 es irregular y hasta lo calificó de un robo.

“Ellos lo que están haciendo son aprietes. Ayer inclusive del último negocio que decomisaron, robaron la mercadería, ellos llevaron el DVR. ¿Por qué llevaron el DVR? Porque está la evidencia de lo que ellos estaban robando, de lo que estaban llevando”, denunció Ojeda.

Agregó que fueron 7 comercios los perjudicados y al exigir la orden judicial, los responsables del allanamiento ya se habían retirado, por lo que calificó que la incautación se trató de un robo. Además, les llamó la atención la presencia de antimotines, como también que un comerciante denunció que se llevaron el DVR de su negocio. “¿Por qué ellos tienen que preocuparse de ese DVR si ellos están haciendo un trabajo regular? Es porque están haciendo un trabajo irregular, por eso ellos llevaron el DVR”, denunció Ojeda.