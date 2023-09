Marino herido estaba cumpliendo tareas de inteligencia, según comandante

El marino paraguayo Alberto Rojas fue herido por agentes de la Prefectura Naval de Argentina cuando estos abordaron una pequeña embarcación con tres tripulantes paraguayos sobre el río Paraná.

En el vídeo de la intervención se observa que los uniformados argentinos abordan dos embarcaciones paraguayas, donde estaban los tres compatriotas, y ejecutan el disparo con balín de goma ante la negativa de quien sería el marino de parar la marcha, hiriéndolo de ese modo.

En una de las embarcaciones paraguayas se logra ver que hay bidones que -se presume- contenían combustible e iban a ingresar de contrabando a territorio paraguayo.

Marino herido acudió en auxilio de pescador paraguayo

El comandante de la Base Naval de Encarnación, capitán Jorge Maldonado, mencionó que el marino herido, quien se encontraba vestido de civil, acudió a un llamado de auxilio de un compatriota, identificado como Julio González, que se encontraba supuestamente pescando en el Paraná.

Acotó que existen documentos del procedimiento que amparan que el marino estaba realizando dicha tarea.

“El suboficial Alberto Rojas estaba próximo a esa zona y fue el primero en acudir al llamado de auxilio. Estaba en la costa paraguaya. Estaba realizando un servicio de inteligencia”, dijo.

Al ser consultado sobre cuál era el trabajo de inteligencia que cumplía el marino, respondió: “Visualizar que las embarcaciones que transitan en la zona, especialmente desde Argentina, se dirijan hacia el puerto determinado, que es Puerto Triunfo”.

Bidones no fueron incautados

El comandante, asimismo, comentó que el pescador declaró que los bidones del video eran parte de su equipo de espinel.

Maldonado acotó que no se puede determinar si los bidones contenían combustible como se presume, ya que la Prefectura Naval de Argentina no pudo incautarlos y no se hallaron restos en la zona, ya que la embarcación de los pescadores no fue hallada.

Asimismo, reveló que la embarcación en la que el marino paraguayo se dirigió para el auxilio del pescador compatriota es de la Armada Nacional y que será solicitada a las autoridades argentinas que la incautaron.

Igualmente, mencionó que se abrió un sumario para determinar lo ocurrido.