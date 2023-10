Expropiación de tierras: Indert no cuenta con terrenos en la Finca 916 de Remansito

Luego de que ocupantes de tierras del Ministerio de Defensa en el Chaco aseguraran que cuentan con documentos de adjudicación de las mismas, la titular de Registros Públicos, Lourdes González, manifestó que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural de la Tierra (Indert) no cuenta con terrenos dentro de la Finca 916, en Remansito, por lo que no se podría dar documentos de adjudicación de tierras que no le pertenecen.