Horror en el “Neuro”: ministra pide no “estigmatizar” el hospital y defiende a funcionarios “maravillosos”

Este martes se reunieron la ministra de Salud, María Teresa Barán; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón; además de los senadores Mario Varela y Rafael Filizzola -de la comisión de Derechos Humanos del Senado-, en el Hospital Psiquiátrico, ante las denuncias de abusos e irregularidades que realizaron pacientes sobre el manejo y la atención en el lugar.

“Hoy la verdad y la realidad, tenemos 131 pacientes internados acá. De los 131 pacientes internados acá, 48 personas hace 15 años viven en este lugar, que fueron NN, no tienen familiares, fueron abandonados por sus familiares, y por eso siempre quiero recalcar que de repente hay muchas situaciones que pueden ser irregulares, pero dentro de este hospital hay funcionarios maravillosos que le dan su día a día y dan lo mejor de ellos para tratarles a las personas que están en este lugar”, afirmó la ministra de Salud al término de la reunión.

Por su parte, el fiscal general del Estado indicó que existe una mesa conjunta con las otras instituciones en donde se reconoce la problemática principal, que -señaló- es la falta de una visión integral de las distintas instituciones del Estado involucradas. También se habló de la necesidad de ir descentralizando el compromiso y de atender a estos enfermos.

Ministra defendió a funcionarios del Psiquiátrico

Ante las consultas de los periodistas, sobre las acciones que tomarán ante las denuncias de los pacientes, la ministra -si bien reconoció la existencia de posibles irregularidades- defendió a los funcionarios.

“Si hay situaciones irregulares, ya están hechas las denuncias en la Fiscalía, ya se están haciendo las investigaciones, y si hay culpabilidad de los funcionarios, se van a tomar las acciones necesarias, pero también tenemos que entender que estos funcionarios, nuestros compañeros de trabajo, estos funcionarios que están hoy aquí, también tienen una presión muy fuerte”, aseguró.

Por su parte, desde la Fiscalía comunicaron que la reunión en el Hospital Psiquiátrico se realizó a fin de recabar información sobre la situación de los pacientes y coordinar acciones posteriores en el ámbito de responsabilidad.

Ministra pidió no “estigmatizar” el Psiquiátrico

Pese a las denuncias graves realizadas por pacientes del Hospital Psiquiátrico, donde hasta se indicó posibles abusos sexuales y físicos, la ministra de Salud pidió no “estigmatizar” el centro asistencial.

“Algo que me llamó mucho la atención, no tenemos que estigmatizar más a este lugar, no tenemos que estigmatizar más al funcionario, porque por primera vez en la historia, eso me dijo hoy el director y a mí me preocupa muchísimo, porque disminuyeron las consultas en este hospital. Esto no significa que disminuyeron los casos de trastornos mentales. Hacen que las personas con trastornos mentales no quieran venir a consultar, y eso puede significar un problema mucho más grande para las familias y la sociedad”, aseguró tras la reunión interinstitucional.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud abrió una investigación interna; la Fiscalía también abrió una investigación ante las denuncias de abuso físico y sexual. Sin embargo, pacientes y familiares de pacientes denunciaron que las autoridades de salud buscan evitar un conflicto gremial.