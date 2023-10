Vacunación: regiones sanitarias se comprometen a intensificar cobertura de esquema regular en menores de cinco años

Este lunes, en una presentación de jornadas de intensificación y sensibilización social, el doctor Lytton Snead, director de la Undécima Región Sanitaria, instó a los demás directores de regiones sanitarias a embanderarse con el objetivo de hacer llegar la cobertura de vacunación a todos los rincones de nuestro país, de tal forma a que ningún niño paraguayo se encuentre desprotegido ante eventuales enfermedades.

El objetivo principal, según dijo el funcionario, es garantizar que el esquema regular de inmunización esté cubierto en menores de cinco años.

Snead puntualizó que está apuntalando el trabajo de manera a que el servicio funcione como corresponde y los biológicos no falten.

Son conscientes de baja cobertura

“Central es la caja de resonancia de lo que se hace bien y lo que se hace mal. Nuestra cobertura esta baja y nuestra gente del Programa Ampliado de Inmunizaciones es consciente, por eso tenemos la obligación y el compromiso de que llegue la cobertura”, expresó el director de la Undécima Región Sanitaria.

Instó a los demás directores a trabajar en su capacidad de gerenciamiento de las vacunas, pues ellos son los responsables de que se llegue a la gran meta: que todo niño paraguayo esté inmunizado.

En el mismo sentido, destacó el apoyo de la gente de la OPS y del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) por colaborar siempre para el logro de los objetivos de inmunización.

“Salgamos a vacunar, este país necesita gente sana”, remarcó Lytton Snead.

Vacunas como un hábito y no más “Día D”

“Esos chicos que mañana quieren un futuro mejor están en nuestras manos. Me abandero frente a nuestras autoridades para que sea una realidad, que no ocurra más ‘el Día D’”, expresó, refiriéndose a que la vacunación tiene que ser algo habitual y no excepcional.

Por su parte, Andrea Cid, oficial de la Unicef Paraguay, resaltó que en los últimos tiempos bajó la necesidad que se tiene de la vacuna.

No obstante, llamó la atención a los vacunadores sobre el hecho de que “con llegar a la casa muchas veces no necesariamente logramos la inmunización, Es importante trabajar con los líderes de las comunidades para hacer entender la necesidad de que niños, adolescentes y adultos sean vacunados y no tener que atender enfermedades posteriores”, dijo la representante de Unicef.

Destacan compromiso de nuestro país con inmunización

Resaltó que desde octubre del año 2021 se aplicaron más de 900.000 vacunas contra el coronavirus y además se capacitó a 1.900 profesionales de salud. Informó también que más de 2 millones de personas recibieron “información efectiva y en tiempo y más de 7.200 niños utilizaron espacios seguros para la niñez, en jornadas y procesos de vacunación”.

En su momento, el doctor Marcelo Korc, representante de la OPS/OMS en Paraguay, dijo que con este tipo de reuniones “se muestra el compromiso que tiene el país con la estrategia de vacunación para combatir enfermedades”.

“Sueñan” con que aumente cobertura

“El programa ampliado de inmunización debe estar más integrado a todo el sistema de salud. Si pudiéramos decir que al cumplirse los 100 primeros días de esta nueva administración se dé un aumento de cobertura de vacunación...”, auguró el representante

Indicó también la importancia de trabajar en el fortalecimiento de la vigilancia e integrar el modelo de atención primaria de salud. “Es necesaria una microplanificación del esquema de inmunización del país, para que podamos decir que logramos el éxito”, recomendó el profesional.