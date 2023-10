Denuncian que escuela de Caacupé está en estado deplorable

Una madre de familia realizó su denuncia anónima para expresar su preocupación por el lamentable estado en el que se encuentra la institución educativa. Señaló que los escolares están aguantando está situación desde hace mucho tiempo y ahora las aulas ya están a punto de derrumbarse.

Explicó que todo inició raíz de las continuas detonaciones de dinamita que hacen en la zona por los trabajos de la ruta PY02 en Caacupé. Estas detonaciones afectan a la institución Inmaculado Corazón de María y provocan graves daños estructurales, como grietas en las paredes, que incluso ya están a punto de desplomarse. Las obras se desarrollan a 600 metros de la casa de estudios.

“Todos los padres estamos muy preocupados porque el techo y las paredes ya se están por caer sobre la cabeza de los niños”, dijo la denunciante, que prefirió mantener su nombre en anonimato por miedo a las represalias que puedan tener sus hijos.

La madre de familia mencionó que todos los problemas que causan las detonaciones a la casa de estudios ya fueron comunicados a la empresa constructora Rutas del Este. La respuesta fue que lo van a solucionar, pero hasta ahora todo continua igual.

Nota fue presentada a empresa constructora

La encargada de despacho de la escuela Inmaculado Corazón de María del barrio Loma, la licenciada Emilce Núñez de Ruiz, presentó una nota a Rutas del Este para comunicar que dicha institución está afectada por las obras de ampliación de la ruta que se desarrollan a unos 600 metros del lugar.

Después de la nota, los funcionarios de la empresa constructora se constituyeron en la escuela para verificar la situación y habían prometido los arreglos, pero de eso ya pasó un mes y hasta ahora no hay ninguna solución.

Ante esto, consultamos a la directora Emilce Núñez de Ruiz sobre el problema y dijo que ya habló con los encargados de la empresa y ellos se comprometieron en arreglar las aulas afectadas. Sin embargo, los padres de familia ya no quieren esperar y solicitan la urgente intervención de las autoridades porque los alumnos corren peligro de sufrir algún accidente por el mal estado de las salas de clases.

Con respecto a estos inconvenientes, llamamos al teléfono de la empresa Rutas del Este, para consultar por qué no solucionan el problema, pero no atendieron a nuestras llamadas. Así también, llamamos al representante de Obras Públicas, el ingeniero Isaac Campuzano, pero no contestó a las llamadas. Estamos abiertos a escucharlos si desean referirse al caso.

