Salud Pública confirma irregularidades en centro de rehabilitación denunciado por pacientes

Tras darse a conocer -mediante denuncias de personas que estuvieron internadas- las irregularidades en la atención que brinda el centro de rehabilitación Grupo de Apoyo a Adictos y Codependientes (GAAC), ubicado en Lambaré, la Superintendencia de Salud, del Ministerio de Salud, procedió a una inmediata intervención del lugar.

Según las denuncias hechas a ABC, el centro de rehabilitación que opera sobre las calle Rio Confuso esq. Bonifacio Ovando, no cuenta con médicos, psiquiatras o enfermeros y la medicación de los internados se realiza sin receta médica.

Ignacio Mendoza, superintendente de Salud, reconoció que el sitio debe clausurarse, pero que por “cuestiones humanitarias” se les brindó un plazo de 15 días para poner el centro en condiciones, tramitar documentos y mejorar las prestaciones que brinda a sus internos.

“No ofrece las condiciones mínimas para la prestación del servicio. No tiene habilitación ministerial, no tiene registro con nosotros (Superintendencia de la Salud) y lo que corresponde es la clausura, pero lastimosamente no podemos hacerlo por cuestiones humanitarias”, afirmó.

Mendoza precisó que durante la intervención incluso se conversó con algunos familiares de los internados en el lugar para que se les retire. No obstante, los que no pueden irse, deben permanecer en el centro.

“Ya hay antecedentes del hecho e inclusive ya hay denuncias en la Fiscalía. Ayer se hizo la intervención. Ya es de vieja data esto, varias veces ya se ha intervenido. En ciertos casos hemos participado de esas intervenciones con la Fiscalía pero al final no se puede clausurar definitivamente porque no hay lugar dónde llevarle a los internos”, sostuvo Mendoza.

Propietaria de centro de rehabilitación tiene antecedentes, confirmaron

El superintendente de Salud confirmó que Natalia Barrios es la propietaria del citado centro de rehabilitación y que la mujer tiene antecedentes. “Tiene denuncias anteriores ante la Fiscalía. Ya hizo lo mismo antes y solo va cambiando de lugares (el centro de rehabilitación)”, dijo.

Mendoza aseveró que si en 15 días el establecimiento no está en condiciones “se les advirtió que se va pedir la imputación directa”.

Consultado si es posible trasladar a los internados a otro centro de rehabilitación, el superintendente de Salud refirió que “no se les puede trasladar a otros lugares porque no hay lugares suficientes para albergar a todos”.