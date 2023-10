Reajuste salarial: anuncian movilización nacional de docentes por falta de acuerdo con el Gobierno

Gremios de docentes indicaron esta tarde que no llegaron a un acuerdo con el Gobierno para el reajuste salarial a partir del 2024, por lo que organizan una protesta a nivel nacional a partir de este viernes 20 de octubre. La movilización sería por dos días, continuando el lunes 23 de octubre. Fueron convocados a una reunión de urgencia para este jueves en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Lea más: Docentes amenazan con interrumpir clases: exigen a Santiago Peña incluir reajuste salarial al PGN 2024

Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), explicó que el pasado 27 de agosto firmaron un acuerdo con el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos y el ministro de Educación, Luis Ramírez, para establecer los ajustes del salario básico profesional para el año que viene.

Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto por desacuerdos en los porcentajes de incremento.

”Nos dijeron que tienen disponibles US$ 18 millones para los ajustes, pero lo que nosotros queremos alcanza US$ 24 millones; es decir, la diferencia es de US$ 6 millones nada más”, apuntó Piris.

Piris indicó que una importante cantidad de educadores se concentran para llegar hasta Asunción, pero que además, protestarán en las principales cabezas departamentales durante las dos jornadas previstas.

MEC convoca a reunión; de llegar a un acuerdo medida se suspende

Rafael Resquin, representante de la Unión Nacional de Educadores (UNE – SN), comentó que autoridades del Ministerio de Economía y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) convocaron a una reunión para este jueves 19 de octubre, para tratar el tema.

Lea más: ¿En qué consiste el acuerdo al que llegaron docentes y el Gobierno para evitar huelga?

“Es la última oportunidad que se tiene para llegar a un acuerdo. Lastimosamente hasta ahora nada fue fructífero”, agregó.

Resquin criticó que supuestamente tienen en agenda una reunión con los gremios, pero hasta ahora no tienen ni horario del encuentro.

Al MEC le falta comprensión lectora, dice gremialista

Por su parte, Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep – Auténtica), criticó que el MEC está en plena campaña de comprensión lectora, pero que no quieren entender lo que firmaron en el acuerdo con los sindicatos.

“El MEC firmó este acuerdo donde habla de ajustes, eso implica que son ajustes diferenciados y no únicos, como nos quieren ofrecer”, comentó.

El Gobierno ofreció en la última reunión un reajuste del 4% para todos los docentes, desde catedráticos hasta directores y supervisores. Pero, los gremios plantean un 16% para directores de escuelas y colegios, además de supervisores, mientras que para los catedráticos plantean un 4,3% y, para los de Escolar Básica un 8,8%, ambos productos de porcentajes por inflación.

En el caso de los directores y supervisores, la cifra es más alta porque son quienes están con menos aumentos que otros rubros en los últimos años.