Relatan al JEM los abusos de fiscala y contubernio con Camilo para procesar a Mario Ferreiro

En la sesión de este martes 17 de octubre de 2023, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) desarrolló la audiencia pública en la que el exintendente Mario Ferreiro y Carlos Mancuello relataron que la fiscala Stella Mary Cano cometió todo tipo de atropellos y los llevó a juicio oral, del que fueron absueltos porque el Ministerio Público no tenía pruebas.

Acusación a base de suposiciones y juicios de valor de la Fiscalía

El exintendente de Asunción Mario Aníbal Ferreiro Sanabria (64) tuvo que renunciar luego del escándalo que se inició con la denuncia ante el Ministerio Público por parte de Camilo Soares por supuestos hechos de corrupción en la comuna capitalina.

El exintendente, denunciante en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), contra la fiscala Stella Mary Cano manifestó que fue imputado y acusado por la agente del Ministerio Público por los hechos punibles de coacción, coacción grave, tráfico de influencias y lesión de confianza.

Ferreiro Sanabria manifestó que todo el proceso se llevó adelante por declaraciones de juicios de valor, y por esta circunstancia los procesados solicitaron que la Fiscalía les aclare los hechos del procesamiento, pero no lo hizo. El proceso se llevó a tambor batiente en base a suposiciones y no sobre hechos que configuren delitos, refirió.

El denunciante sostuvo que la fiscala Cano solicitó condena en el juicio oral a pesar de que la defensa le intentó persuadir de la inexistencia de los hechos acusados, con las documentaciones pertinentes, con la presentación de la geoubicación de la obra que fue objetada por la Fiscalía como inexistente. Los testigos indicaron que la obra fue hecha así como indicó la Constructora 8 A. Sin embargo, la Fiscalía nunca se constituyó a verificar la obra.

Acerca del Tribunal de Sentencia, Ferreiro Sanabria dijo que el colegiado dio una sentencia interesante porque habla de una certeza negativa porque no se comprobaron los delitos señalados en la acusación, cuyo fallo fue escrito con calidad profesional, y la sentencia no fue apelada por la Fiscalía. Agregó que soportó un engorroso proceso penal durante 3 años.

Sobre las consecuencias políticas del proceso penal, Ferreiro Sanabria indicó que generó su renuncia al cargo de intendente de Asunción. “En nuestro país se cree que la renuncia es un hecho humillante, pero es lo que primero que debería hacer alguien que es procesado, por ética. En los cargos electivos cuando se pierde el apoyo político hay que dar un paso al costado”.

Agregó: “A nivel familiar las consecuencias fueron nefastas por el desprestigio social, me costó recuperar mi trabajo profesional que fue negado por mis mismos colegas, que me negaron un puesto para sostener a mi familia. La absolución me dio la oportunidad de recuperarme”, indicó.

El exintendente de Asunción también dijo que en varias ocasiones intentó explicar a la Fiscalía los pagos por las obras, pero esto no sirvió para persuadir al Ministerio Público de su decisión tomada ya mucho antes de que sea acusado. Se hablaba de lesión de confianza, de desvío de dinero del erario público, pero solo eran calificaciones, indicó.

Sobre el tráfico de influencias, dijo que no se presentó ningún elemento que afecte a su persona por recibir alguna dádiva. Indicó que esperaba cotejar y ver qué supuestamente obraba en poder del Ministerio Público para acusar, por haber realizado un allanamiento casi policiaco, los chats del grupo “Asado de fin de semana”.

El extitular del municipio capitalino también dijo que nunca la Fiscalía le pidió su celular para realizar la pericia. Su renuncia a la intendencia y arreglo político ya estaban determinados, fueron tres años de proceso para luego obtener la absolución. Indicó que no podía defenderse de un hecho que nunca existió.

Acerca de la coacción y coacción grave, indicó que el Ministerio Público nada presentó, hubo alguna grabación que fue filtrada, pero nada. En el audio se menciona que dos personas fueron a amenazarle a alguien, pero nadie pronuncia el nombre de Mario Ferreiro en esa grabación entrecortada. Es solo una suposición que hace la Fiscalía, pero igual el caso fue elevado a juicio oral.

Hostigado por Camilo

En una parte de su declaración, Mario Ferreiro dijo que fue hostigado por Camilo Soares, quien fue el denunciante de los supuestos hechos delictivos que le acusaban como el responsable. Al revelarse el chat que mantuvieron la fiscala Stella Mary Cano con Soares, se conoció que entre ambos había una vinculación personalísima, mantenida en reuniones en la residencia de este señor, por ejemplo.

Las conversaciones entre Soares y la fiscala Cano revelaron que más bien parecía que Camilo era el director del proceso penal y no la Fiscalía, además se conoció quienes eran los financistas y los lugares en que iban a reunirse, todo era escandaloso, indicó.

En los alegatos finales que enfrentó Mario Ferreiro y otras cuatro personas, la fiscala Stella Mary Cano solicitó penas de cárcel de entre 2 y 3 años, a pesar de la falta de pruebas, indicó.

También declaró en el Jurado sociólogo absuelto

Carlos Marcelo Mancuello Ríos (48), sociólogo, entonces funcionario de la Municipalidad de Asunción, quien también fue imputado y acusado por coacción, coacción grave, tráfico de influencias y lesión de confianza, manifestó en la audiencia en el JEM, que la Fiscalía nunca les aclaró cuáles eran los hechos, acciones reprochables de su conducta que les atribuía. Incluso, en la audiencia indagatoria consultó y le dijeron que era cómplice de un esquema de recaudación y estaba por complicidad de tráfico de influencias, en el chat conocido como “Asado de fin de semana”.

Luego fue acusado como autor principal, sin saber cuáles eran los hechos que le atribuyeron por lesión de confianza y tráfico de influencias, y aun así en el juicio oral la fiscala Stella Mary Cano solicitó condena de 1 año 7 meses de prisión.

Sin embargo, el Tribunal de Sentencia resolvió que ninguno de los hechos acusados por el Ministerio Público fueron probados. “En el caso de una obra que no se había hecho (según la Fiscalía), aportamos los documentos y pruebas que no era así, sacamos fotos satelitales para ver cómo era antes y cómo quedó después. Pedimos que la Fiscalía solicite informes a la Municipalidad si se había hecho o no la obra, pero no solicitó. Sin embargo, la obra se hizo y el pago fue correctamente realizado”, manifestó Mancuello.

Las consecuencias de una acusación sin pruebas tuvieron groseros resultados en afectaciones personales, sobre todo políticas, por haber dejado a la ciudad de Asunción sin su intendente democráticamente electo.

“Quedé relegado a un ‘freezer’ en la Municipalidad, con reducción de salario, quedé como el responsable de la caída del poder de Mario Ferreiro, quedé golpeado, con muchas deudas, hasta manejé Uber para llegar a fin de mes, y ahora intento recuperarme del daño que me produjo esta acusación, pero aun así no llego a los niveles de salario que acostumbraba tener”, aseguró.

Violación de la cadena de custodia de celular

Mancuello también denunció que la Fiscalía violó la cadena de custodia de su teléfono celular.

“Cuando la Fiscalía realizó un allanamiento en la Municipalidad de Asunción, secuestró mi teléfono celular, entonces estuve asistido por el abogado Roque Orrego y el asesor jurídico de la Comuna, hicimos un lacrado. Sin embargo, por el rastreo remoto visualizamos que mi celular estuvo en la Galería San Miguel, lugar de los háckers, en la casa de la fiscala, en toda la ciudad...”.

“En la audiencia preliminar le pedí a la fiscala Cano que me diga dónde estaba resguardado mi celular y la fiscala saca de su cartera y me dice ‘Acá está’. Para mí, eso fue totalmente irregular. Unos días antes de la audiencia preliminar la fiscala convoca a una audiencia de deslacrado, fue una farsa, donde aparece mi celular lacrado sin ninguna firma, y ese proceso fue documentado por mi abogado. Por más que la jueza Alicia Pedrozo ordenó la pericia, la fiscala no hizo la pericia, solo se peritó el teléfono de Soares”, aseguró.

El allanamiento a la Municipalidad de Asunción se realizó el 19 de diciembre de 2019, y los teléfonos celulares se guardaron en un sobre de cartón y se lió con cinta adhesiva y firmaron el asesor jurídico y Mancuello también. Cuando la fiscala Cano sacó de su cartera el celular ya no tenía el lacrado, aseguró.

Sobre la lesión de confianza que le atribuyó la Fiscalía “no se probó que se haya beneficiado económicamente, solo dijo que era parte de un grupo de chat que pretendía obtener un beneficio general, no se demostró qué beneficio obtuvo, solo hacía juicios de valor, montado por un discurso mediático”, dijo Mancuello.

Un supuesto perjuicio de G. 1.900 millones acusó la Fiscalía, por el pago de pinturas de calles, supuestamente. También se acercaron documentos y en el juicio oral se demostró que una obra sí se hizo. Y las fotos satelitales de las obras fueron contundentes porque demostraron que antes no había nada y luego sí se construyó. El Tribunal de Sentencia verificó esta obra. La Fiscalía podía ahorrarse este bochorno, indicó.

Miembros presentes en la sesión

Estuvieron en la sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, de forma presencial, el presidente en ejercicio diputado Alejandro Aguilera, el vicepresidente 2° senador Mario Varela y los miembros Óscar Paciello Samaniego y Alfredo Enrique Kronawetter.

De forma virtual participaron de la sesión los ministros de la Corte Suprema doctores Manuel Manuel Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo, así como el senador Hernán David Rivas.

Estuvo ausente el presidente del JEM diputado Orlando Arévalo Zielanko, por problema de salud, según justificó.