Abogados candidatos se aprestan para la elección de representantes ante el CM

Los candidatos al Consejo de la Magistratura (CM) de los movimientos que lideran los candidatos Enrique Berni (Lista A), “Renovación Gremial”, y Gerardo Bobadilla Frizzola (Lista B), del movimiento “Es nuestro momento”, rechazan que respondan a intereses del cartismo y aseguran que es exclusivamente gremial. El movimiento “Unidad Gremial” es liderado por el abogado Oscar Paciello Samaniego, por la Lista P.

Los candidatos Berni y Bobadilla respondieron a varias preguntas en una entrevista realizada para nuestro medio de prensa.

Rechazan que exista intención de copamiento de instituciones

En primer lugar, fue entrevistado el Abog. Enrique Berni.

¿Dr. Berni, su proyecto tiene por finalidad copar las instituciones del Estado, en este caso el Consejo de la Magistratura?

- En primer lugar que mi candidatura y el movimiento nacen de las internas del gremialismo, nacimos en la Facultad de Derecho UNA y el gremialismo tiene por finalidad hacer el bien común sin distinción de banderías políticas. La justicia no debe tener inclinación política, no debe tener color. Creemos en la independencia del Poder Judicial, mi foja de servicio siempre apuntó a ser lo más institucional posible y más aún si es un colegiado como el Consejo.

Sobre el copamiento de poderes no es parte de nuestra agenda, no estamos por ese camino, Sí estamos involucrados en la democracia y en ese sentido queremos en estas justas ganar de manera amplia, pero esto ya está en manos del gremio de abogados que va a concurrir el 28 para las votaciones.

Si bien es cierto no es obligatorio, ¿por qué no renunció a la concejalía de Asunción?

- No renuncié porque estoy cumpliendo bien ambas funciones de manera regular. Solamente en caso de ser electo consejero tendría que renunciar a la concejalía por la incompatibilidad de funciones. Participé de todas las actividades regularmente en mi función de concejal de Asunción.

¿Qué proyecto tiene para mejorar el sistema de justicia?

- Tenemos tres ejes. Creemos que el mejoramiento pasa por una mejor capacitación y formación de los magistrados y para eso tenemos a la Escuela Judicial a la que vamos a imprimir el mayor apoyo; vamos a pelear por mayor presupuesto para el Consejo de la Magistratura y la misma Escuela Judicial que es también el reclamo, del sentir de todos los colegas que quieren mejores herramientas y por supuesto el conocimiento es una de ellas para preparar a mejores magistrados.

¿Cuál sería la falencia de la Escuela Judicial?

- Creemos que la Escuela Judicial está haciendo un buen trabajo, pero necesitamos más cupos. Potenciar mayor calidad y mayor cantidad de oferta, hacer un estudio de mercado para ver qué se necesita. Facilitar su acceso, y para eso necesitamos tener más cupos, aranceles más reducidos porque a los colegas le cuesta solventar esta formación.

También necesitamos poner becas a la insolvencia o a la excelencia.

Para conformar ternas, ¿qué va a tener en cuenta?

- Sin lugar a dudas la meritocracia es lo que queremos impulsar. Pero no tenemos que dejar de ser conscientes ni dejar de lado que no solo importa el ‘cartón’ para avalar a un buen profesional, porque debemos tener en cuenta además la experiencia, la calidad y la preparación.

Por supuesto también vamos a cuidar la transparencia de todo el proceso.

Por último, proponemos un Consejo de “puertas abiertas”, de mucho contacto, de mucha cercanía con todos los profesionales, siempre buscando que el sistema de justicia mejore, que no sea una justicia selectiva, que sea pronta y barata como se pide.

¿Para conformar las ternas más importantes, va tener en cuenta el “color” del candidato?

- Siempre vamos a tener en cuenta su foja de vida, trayectoria, su experiencia, su formación para ocupar los cargos Estoy acostumbrado a la presión. Los partidos políticos tienen a sus representantes, pero nosotros estamos cien por ciento con el gremio.

¿Qué se debe mejorar en las sesiones del Consejo?

- Me gustaría acelerar la integración de las ternas. Hoy en día tenemos largos lapsos de tiempo, hay juzgados vacantes, pero no se imprime celeridad en todo el proceso para que las ternas salgan más rápido. La intención entonces será la de dinamizar los procesos porque la falta de magistrados recargan de trabajo a los juzgados al no contar con la cantidad requerida.

El mensaje a los abogados

- Pedimos a los colegas abogados que acudan a votar el 28 de octubre. Están habilitados casi 38.000 profesionales, y el Consejo de la Magistratura es un órgano demasiado importante. Que tengan la posibilidad de ir a las elecciones a elegir, solo así tendremos la posibilidad de reclamar. Pido una oportunidad a los colegas para representarlos, que nos den la confianza, que nos den la chance para poder renovar el sistema de justicia de nuestro país que es tan necesario.

Movimiento “Es nuestro momento” propone cursos a distancia

También respondió a las preguntas de la entrevista el Abog. Gerardo Bobadilla.

¿Cuál fue el motivo de la separación del movimiento del candidato Berni?

- En realidad, desde el principio habíamos acordado que la unión de los movimientos se daría siempre y cuando el Tribunal Superior de Justicia Electoral disponga la modalidad de las elecciones con voto preferencial. Como saben, eso no se dio y el TSJE dispuso que estas elecciones se realicen con lista cerrada, ese fue el motivo de la separación.

Sin embargo, la separación, ¿es una estrategia cartista para copar instituciones del Estado como el Consejo de la Magistratura?

- No es así. Nosotros separamos muy bien lo que es la política partidaria de lo que es el gremio de abogados. No debemos perder de vista que estas elecciones son gremiales, nosotros nos debemos al gremio y nuestro equipo está integrado por colegas y referentes de varios sectores. Es más, considero que nuestro equipo es el que mejor representa la pluralidad de ideologías inclusive. No nos identifica un color.

¿Por qué no se presentó Jorge Bogarín para el “rekutu”?

- Hay que recordar que hace 4 años atrás nadie le daba un solo voto de confianza a él y a ésta generación; sin embargo, con su trabajo y la de todo el equipo se demostró que estábamos listos para ocupar los cargos de preponderancia.

Jorge Bogarín es el líder de la enorme familia #EsNuestroMomento y como tal tuvo el virtuosismo de ceder su espacio para dar la oportunidad a otro integrante de la familia, y eso habla muy bien de él, que no es una persona soberbia ni egoísta, no se aferra al cargo, al contrario, está dirigiendo de forma personal todo este proceso como uno más, sin diferencias.

El movimiento “Es nuestro momento”, ¿se identifica con el cartismo?

- No considero que eso sea así. Nuestra familia, repito, está integrada por colegas de varios sectores y partidos políticos, y ante un desafío gremial, como lo son las elecciones de representante de abogados para Consejo de la Magistratura, los colores se dejan de lado para trabajar en pos de los intereses del gremio.

¿Cuáles son las propuestas de este movimiento?

- Nuestro movimiento viene trabajando y aplicando un modelo de gestión que fue aprobado por los colegas del interior y es el de la atención personalizada 24/7 a los colegas.

Todos recuerdan muy bien que los integrantes de este movimiento e incluso Bogarín, siendo actual consejero, atiende a todos los colegas en general y mi compromiso es el de seguir esa línea.

Las propuestas se basan en tres ejes principales transparencia, formación y gestión, y en cada eje ensayamos proyectos concretos.

Para ello proponemos política de puertas abiertas; descentralización de sesiones plenarias y días de Gobierno en el interior del país. Así también apostamos fuertemente a la formación de los operadores de justicia.

¿Qué de novedoso propone a los electores?

- Este movimiento se caracteriza por apostar fuertemente a la tecnología, y eso no queremos dejar de lado. En particular, dentro del Eje de formación proponemos la ampliación de ofertas académicas con la implementación de la modalidad virtual autogestionada, que ya se implementa en otros países, según la cual cada participante va a poder administrar su tiempo y cursar los módulos según el horario que disponga.

Esto permitirá que todos los profesionales del país puedan acceder al mismo tiempo a los cursos de Formación Continua ofertados por la Escuela Judicial, sin necesidad de trasladarse a las sedes y sin estar atados a un horario determinado de clases.

¿Qué introduciría para mejorar la selección de operadores de justicia?

- Considero que con un poco de gestión y compromiso institucional se pueden mejorar los plazos, con una planificación ordenada a efectos del tratamiento de los diferentes edictos para que los plazos se ajusten a los periodos de ejercicio de los cargos de la magistratura.

En cuanto a la selección de los operadores en sí, un control minucioso de los documentos respaldatorios de la formación profesional, una mayor consideración y puntuación de la experiencia profesional de los abogados independientes, que las entrevistas sean más objetivas y colaboren a que el concejero pueda conocer las aptitudes del postulante, si este tiene criterio, capacidad de decisión, y el carácter suficiente para hacer frente al cargo al que postula.

¿Algo que desee agregar?

Invito a todos los colegas a que este 28 de octubre depositen su voto de confianza a la Lista B #EsNuestroMomento de ser protagonistas. Hagamos que ese día sea una gran fiesta.

Locales habilitados en todo el país para la votación