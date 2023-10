Aña Cua: urgen homologación de contrato colectivo de trabajo

Vidal Cáceres, representante jurídico del Sindicato de Trabajadores de la Construcción del Brazo Aña Cua, señaló que están pidiendo al Ministerio de Trabajo la homologación urgente del contrato colectivo de trabajo, que está en espera desde el 30 de junio. La solicitud tiene como meta evitar nuevos conflictos entre los trabajadores y el Consorcio Aña Cua responsable de la construcción de la Central en el brazo Aña Cua, añadió.

“Cuestionamos la actuación del Ministerio de Trabajo al dilatar de manera innecesaria la aprobación del contrato colectivo de trabajo. No sabemos a qué responde porque no existe justificación para que luego de tres meses de la rúbrica la asesoría jurídica no pueda dictaminar y homologar el escrito”, expresó.

En audiencia llevada a cabo el 20 de octubre de este año, representantes del Consorcio Aña Cua señalaron que están cumpliendo de buena fe con el contrato colectivo. Llama bastante la atención que la Institución del Estado que debería velar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, retarde la aprobación del documento que incluso fue presentado en forma conjunta para su estudio y homologación, agregó Cáceres.

Esta situación preocupa a los obreros porque desde el Consorcio manifestaron en el Ministerio que, si se sigue prolongando la confirmación del contrato colectivo, cortaran todos los beneficios que están cumpliendo desde la firma del mismo, indicó.

“De cumplirse con lo anunciado por la firma se volverían a generar nuevos conflictos entre los obreros y el Consorcio Aña Cua”, advirtió finalmente.