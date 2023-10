IPS quiere tercerizar exámenes de endoscopias para acelerar 5 mil estudios pendientes

“Tenemos un déficit en la atención, sobre todo de estudios no cubiertos en la parte de endoscopía digestiva que van hasta junio del 2024. Si hoy viene un paciente a agendarse, tengo fecha para junio del 2024″, explicó a ABC TV el doctor Carlos Morínigo, gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS).

Sobre las acciones que están tomando en el seguro social, el médico refirió que se buscará tercerizar el estudio médico a fin de mejorar la atención y dar respuesta a la demanda.

“La próxima semana empezamos la intervención del servicio de endoscopía; vamos a hacer un diagnóstico. Estamos preparando también una carpeta de llamados para una tercerización de los servicios, porque queremos disminuir esa cantidad de pacientes”, afirmó.

Morínigo sostuvo que se va reorganizar el servicio ya que “por algo está teniendo esa cantidad de atrasos”.

“Esto no es de ahora, viene de años de atrasos. Encontramos la mejor manera por ahora y, vamos a presentar la carpeta ante el Consejo de Administración para un llamado a tercerización de por lo menos 6 meses; que unos 2.000 pacientes por lo menos se puedan ya realizar el estudio”, sostuvo.

Jefe de departamento de endoscopía, denunciado por violencia contra la mujer

Recientemente, la Gerencia de Salud anunció que el doctor Gilberto Daniel Cantero, jefe del departamento de endoscopía del IPS sería reemplazado por la doctora Mónica Auxiliadora Figueredo Zacarías. No obstante, la médica no pudo ocupar el cargo, ya que Cantero supuestamente recurrió a influenzas políticas para no dejar su puesto.

Cantero, quien se negó a abandonar su oficina, fue incluso denunciado por violencia contra la mujer, maltrato verbal y psicológico por la doctora Figueredo.

Según fuentes de ABC, fue el mismo presidente del IPS, doctor Jorge Brítez, quien pidió que Cantero permanezca en su puesta “hasta que se jubile” en abril del 2024.