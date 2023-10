Ante inacción, ratifican denuncia contra cinco fiscales en caso fallido metrobús

La insistencia ante la inspectoría de la Fiscalía General de la República para que los fiscales del caso metrobús sean investigados fue presentada hoy por el abogado Jorge Rolón Luna, ante la inacción de los mismos, según denuncia.

“Es una causa emblemática por el dinero dilapidado, por ser una obra pública en la que no quedó ni siquiera una pared. No hay nada. US$ 50 millones se tiraron al tacho; es evidente que los fiscales se prestaron para blanquear a ciertos personajes poderosos”, manifestó Rolón.

El letrado explicó que la reiteración de la denuncia se realiza ante el fiscal general del Estado y el pedido consiste en reiterar el trámite hecho en marzo pasado.

Si bien el exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona fue imputado en este caso, es el único procesado en la causa en cinco años de investigación.

“Esos fiscales tienen que responder en esta causa, porque en cinco años se imputa y se lleva a juicio o se desestima. Acá no se hizo nada”, indicó.

También dijo que en Paraguay se acostumbra a dejar pasar este tipo de cosas; sin embargo, debe ser investigadas en sede interna.

Inspectoría de la Fiscalía General de la República

Jorge Rolón Luna dijo que uno de los objetivos de esta acción es demostrar a la ciudadanía si la inspectoría de la Fiscalía sirve o no para algo.

Aclaró que esa instancia cuenta con existencia legal, que no fue creada por resolución de un fiscal general en su momento. Cuenta con funciones importantes, incluso preventivas en cuanto a corrupción interna, así como malas actuaciones de fiscales y funcionarios.

La denuncia realizada en marzo fue remitida a la unidad fiscal de una de las agentes del Ministerio Público denunciadas, María Estefanía González.

Los 4 fiscales del caso metrobús