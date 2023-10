Usan ambulancia de la Municipalidad de Nueva Italia para traslado de un equipo de handball, denuncian

El fin se semana último un equipo femenino de handball de la ciudad de Nueva Italia fue traslado a la localidad de Choré, departamento de San Pedro, para un torneo. Se habría utilizado la ambulancia para el viaje y con combustible pagado por la ciudadanía, según la denuncia.

Según la denuncia de concejales municipales, el vehículo se habría modificado, es decir, fueron retirados todos los equipos de ambulancia para transformarlo en minibús para trasladar a un equipo de handball al norte del país.

Este hecho generó la reacción ciudadana, debido a que muchos necesitan un móvil para traslado de pacientes, hasta de los funcionarios del centro de salud local, pero el vehículo nunca estuvo disponible, pero llamativamente se utilizó para el traslado de un grupo de deportistas a la ciudad natal de la pareja del jefe comunal.

La Junta Municipal no descarta la posibilidad de denunciar al intendente por mal desempeño de funciones al utilizar un bien público para uso particular y para lo cual se habría empleado combustible pagado por la Municipalidad. Además, la denuncia especifica que el móvil no está asegurado.

Ya no se usa como ambulancia, dice intendente

Por su lado, el intendente municipal Alcides Gamarra (ANR), quien acompañó a la delegación por el norte del país, alegó que el móvil ya no se usa como ambulancia y que fue refaccionado para traslado de las distintas delegaciones deportivas, artísticas y otras agrupaciones que representan en eventos a la ciudad de Nueva Italia.

“El vehículo estaba en desuso en el tinglado y la administración reacondicionó para un minibús y así trasladar a las diferentes delegaciones de la ciudad porque periódicamente se pide colectivo a la Municipalidad y para no pagar el alquiler usamos este móvil”, expresó el jefe comunal.

Agregó que la delegación pagó el combustible y no la administración, como se denunció en las redes sociales. Además indicó que la administración comunal cuenta con una ambulancia nueva.