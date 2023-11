Fiscal General del Estado viajará a Colombia

Desde el Ministerio Público, el vocero Gunter Krone confirmó que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, estará viajando próximamente a Colombia. Por el momento, optan por no brindar mayores detalles sobre la visita al mencionado país.

No obstante, adelantaron que la visita no se extenderá por muchos días. “Si no hay ningún inconveniente de última hora, viaja en estos días a Colombia. Va a ser un viaje bastante breve”, detalló esta tarde en contacto con ABC.

Lea más: Fiscales paraguayos interrogaron en Colombia al articulador del caso Pecci

La visita se da en medio de las indagaciones que están realizando fiscales paraguayos para determinar quién dio la orden del homicidio de Marcelo Pecci en la peninsula de Baru. Ayer, los agentes Manuel Nicolás Doldán Breuer y Francisco Manuel Cabrera Sanabria, interrogaron a Francisco Luis Correa Galeano, quien fue condenado por ser el articulador del crimen del fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini.

Esa interrogación se dio en el marco de la causa penal que fue abierta en Paraguay luego de que Correa Galeano declarara, el 6 de octubre pasado, que los autores morales del magnicidio de Pecci son el expresidente de nuestro país, Horacio Manuel Cartes Jara, y el supuesto narco recluido Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.

Lea más: Fiscalía de Paraguay pide a Fiscalía de Colombia interrogar a los Pérez Hoyos