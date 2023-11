Servicios fluviales alegados por Argentina no servirían a navegantes

Los expertos de los cuatro países del Acuerdo de la Hidrovía prosiguieron ayer el análisis de la navegabilidad del río Paraná, según reportó anoche la Cancillería Nacional. “Técnicos de instituciones competentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay continuaron ayer con la revisión de las condiciones de navegabilidad del río Paraná, desde su confluencia con el río Paraguay hasta el puerto de Santa Fe”, señala la noticia de Relaciones Exteriores.

El informe se refiere a los resultados de la II Reunión de Expertos de la Hidrovía, que tuvo lugar ayer en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Añade que allí se analizaron temas como el balizamiento, los ajustes de trazas y las ayudas complementarias a la navegación.

“El punto de mayor debate fue respecto a las intervenciones que se realizan en el tramo Confluencia - Santa Fe”, destaca el reporte.

En todos los casos analizados se constató que el tiempo que trascurre entre la detección de anomalías en el canal de navegación, el ajuste de traza y su respectiva señalización no resultan eficientes y no son eficaces para garantizar la navegabilidad segura, por lo que el servicio no es realmente útil para la navegación, según la explicación.

Los técnicos de la delegación paraguaya calcularon, a partir de la información presentada por Argentina, un promedio de periodicidad de intervenciones que da cuenta de un tiempo de reacción de 150 días para la corrección de trazas, por lo que calificaron que dichas intervenciones no propician condiciones de previsibilidad necesaria para una navegación eficiente.

A partir de estos análisis y los debates técnicos realizados se sigue concluyendo que las intervenciones aún no pueden configurar servicios efectivamente prestados a la navegación.

Como parte de las consultas técnicas se dio lugar al intercambio de conocimientos actualizados sobre la realidad de la vía navegable y las dificultades encontradas por expertos en navegación de la delegación paraguaya.

Asimismo se tomó nota de la propuesta Argentina de llevar a cabo pruebas de navegación en el tramo en cuestión los días 14, 15 y 16 de este mes, con la participación de expertos designados por los cinco países. La publicación de Cancillería detalla que la delegación de Paraguay estuvo compuesta por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Obras Públicas y Comunicaciones, de la Administración Nacional de Navegación y Puertos; del Comando de la Armada; y por expertos en sistemas de transporte, batimetrías, hidrología y navegación, integrantes de la Comisión Nacional de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Recordemos que el peaje fluvial establecido por el Ministerio de Transporte de la Argentina, a finales de setiembre de 2022, en su tramo soberano del río Paraná, es de US$ 1,47 por tonelada de registro neto, tarifa que empezó a regir desde el 1 de enero de este año.