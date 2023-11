Estacionamiento tarifado: mientras privilegian a funcionarios, Parxin se extiende a barrios residenciales

La zona del Palacete Municipal no será incluida en una primera etapa del estacionamiento tarifado en Asunción, por decisión unilateral del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), desoyendo a la Junta Municipal. Incluso, podría ser no implementado, anunciaron. Fue tras la presión del Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca). Al mismo tiempo, Parxin, concesionario del sistema, avanza sobre barrios residenciales, denuncian vecinos.

“Es injusto y es una inequidad. ¿Cuál es el criterio técnico tan estricto con todos nosotros y cuál es el criterio que le están aplicando a ellos?”, criticó Marcelina Chamorro, líder del Barrio Las Mercedes. Recordó que pese a varias notas realizadas, el intendente Rodríguez ignoró el pedido de los vecinos de no incluir a las zonas residenciales en el sistema de estacionamiento tarifado.

Chamarro aseguró que la zona de la comuna llena todos los requisitos para que sea tarifado, pero que de igual manera las autoridades decidieron no implementar el sistema en la zona.

“Además, la decisión que tomaron nos perjudica a los barrios, porque con esos espacios de estacionamiento en el Palacete ya se completaban los 9.675 boxes contemplados en el contrato con Parxin. Las Mercedes no entraba en la licitación, desde Juan de Salazar para abajo y menos las zonas nocturnas”, explicó Chamorro.

Sin embargo, este año la ordenanza del estacionamiento tarifada fue modificada y con ellas las zonas. Pese a que el intendente no logró que se elimine la zona del Palacete de la normativa, pudo modificar las demás áreas y, de esta manera, intenta cumplir con los 9.675 boxes, sin “afectar” a la zona de la comuna.

“Nos perjudica, nos indigna y molesta que no se tarifa esa área (Palacete). Los contribuyentes hoy vamos y no tenemos donde estacionar en la comuna porque los funcionarios usan todos los espacios”, sentenció. Asimismo, criticó al intendente por no cumplir la ordenanza citada, 72/23.

Estacionamiento tarifado: vecinos no tienen respuesta

Por otra parte, los vecinos siguen pendientes de tener una respuesta a su pedido de reconsideración que habían presentado, tanto a la Intendencia como a la Junta, para que Las Mercedes se elimine como zona de estacionamiento tarifado. Sin embargo, las autoridades no han resuelto el tema hasta ahora.

El estacionamiento tarifado entrará en vigencia el próximo 2 de enero. La tarifa general será de G. 4.500 por hora y de G 2.500 desde la tercera hora para asuncenos.

Las zonas son: Villa Morra, Centro, Sajonia y Palacete Municipal. Esta última solo aparece en los papeles, pero sus calles no fueron pintadas, ni el mapa es promocionado. Parxin ya confirmó que no implementarían el sistema en el área, al menos en la primera etapa.

Estacionamiento tarifado: también se ningunea a la bicisenda Iturbe

En el marco del estacionamiento tarifado, se han pintado de amarillo los cordones a lo largo de la bicisenda Iturbe. El color amarillo, según las nuevas normativas municipales, indica que los vehículos pueden detenerse en ese lado de la vía, no así estacionar. De esta manera no se respetará la bicisenda, sino que cualquier ciclista que desee usar la vía se encontrará con decenas de autos detenidos diariamente.

Supuestamente solo la bicisenda Palma sería “sacrificada” ante presiones de frentistas convirtiéndose en “bicisenda compartida”. Desde hace meses, la bicisenda en Palma es utilizada por vehículos, lo que termina desalentando totalmente el uso de la vía por parte de ciclistas.

La Municipalidad de Asunción incluso retiró todos los protectores que debían brindar seguridad a los ciclistas, de manera a que los vehículos puedan circular tranquilamente.

Ahora resulta que también en Iturbe está permitido “detenerse”. Además de su mal estado, esta nueva política de tránsito refuerza aún más el poco interés de la comuna de hacer respetar las bicisendas que costaron una fortuna. La bicisenda Iturbe consistió en una inversión municipal de más de G. 1.000 millones, mientras que la red de bicisendas es una donación.