25N: ¿Quo vadis, Paraguay?

Ante una consulta sobre las las acciones a implementarse a corto, mediano y largo plazo para la erradicación de la violencia contra la mujer en nuestro país, con motivo del #25N, la Dra. Liliana Zayas Guggiari, exviceministra de la mujer y exfiscala penal se refirió a las distintas aristas de la problemática y expresó su fundada preocupación acerca del futuro.

Lea más: Feminicidios: 38 casos hasta noviembre en Paraguay

Respecto a las acciones a corto plazo, la profesional destacó el aumento del presupuesto para las políticas públicas dirigidas a la prevención de la violencia contra las mujeres y a su empoderamiento a través de proyectos y programas como primera medida.

El fortalecimiento de los recursos humanos existentes no solamente en el Ministerio de la Mujer sino también en las distintas instituciones que, en virtud de la Ley Nº 5777/16 de de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia , se comprometen a capacitar a sus funcionarios, a contar con protocolos, y sobre todo también a desarrollar proyectos dirigidos a visibilizar la situación desigual y de discriminación que sigue imperando en nuestra sociedad.

Zayas destacó que seguimos en deuda con la tifipicación de los hechos de violencia contra las mujeres. razón por la cual se observa diferencias entre los números de víctimas presentados por el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y otros organismos.

“Existen todavía operadores del sistema que investigan como homicidio o como suicidio y descartan una investigación con perspectiva de género sobre la base de lo que debe ser según la ley 5777″, indicó.

Lea más: Feminicidio: estas son las 15 formas de violencia contra la mujer, según la ley 5777

Sin recursos y sin casas de protección

La creación de espacios de resguardo para mujeres víctimas de violencia, de creación obligatoria para las gobernaciones según la ley 5777, es otro compromiso que quedó solo en papeles pues a la fecha, solo departamento de Itapúa cuenta con una casa de acogida.

“Y yendo desde ahí, tenemos que escuchar a un senador de la nación minimizando la violencia feminicida, disminuyendo un pedido de aumento que equivale hoy por hoy y desde realmente del año 2018 que se viene disminuyendo el presupuesto del ministerio de la Mujer y hoy es el 0,02% del presupuesto general de gastos de la nación”.

“¿Qué se puede hacer con este presupuesto? Si esto ya no constituye una violencia institucional que dice que la vida y la protección y la prevención y acompañamiento de mujeres que conformamos la mitad de la población en Paraguay no es importante, qué podemos esperar realmente en cuanto a la disminución de estas cifras que, a mi modo de ver particular, siguen siendo cifras sobras?

Lea más: Bachi Nuñez dice que el Ministerio de la Mujer probablemente debe desaparecer

Compromisos, solo en papeles

Zayas resaltó que mientas el marco normativo mejoró visiblemente con la ley integral, con el cumplimiento de compromisos como el de Cedaw (Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer) leyes de la nación y sobre todo imperativas en cumplimiento de conformidad al ordenamiento jurídico supranacional que establece la Constitución Nacional, no se acompaña este avance normativo de protección de prevención con la educación.

“Sigue vigente aquella resolución del Ministerio de Educación que “sataniza” la palabra género, que escuchamos a este senador satanizar también y confundir a la población, diciendo que si se aumenta el presupuesto del Ministerio de la Mujer es otra vez para alienar por poco a la población con el vocablo “género”, en total desconocimiento de la Constitución y de las leyes. Esto es muy grave, razón por la cual este 25N no podemos decir que hemos avanzado. Tal vez en la norma, pero no en lo que es en las acciones que justamente me estás preguntando, a corto, mediano y largo plazo”, señaló.

“Yo creo que todas las acciones hoy, para por lo menos disuadir que esta violencia machista siga imperando en nuestra sociedad, en los hogares, en la comunidad y en las instituciones si no hay el cumplimiento del artículo previsto en la ley 5777 que debe enseñarse en la curricula los principios y garantías de derechos, de igualdad entre hombres y mujeres mientras eso no sea realmente textual y llevado a la acción, vamos a seguir teniendo normativas que no pasan de ser simplemente semántica”.

“Entonces, realmente es preocupante como hasta este momento en que estamos hablando no podemos llevar a la acción la norma, en consecuencia no podemos salvar la vida de las mujeres paraguayas llegando tarde, aumentando cifras y realmente no protegiéndolas. previniendo que sigan sucediendo hechos de violencia contra las mujeres”,

Lea más: PGN 2024: Senado aumentó aportes a partidos políticos y otorgó fondos para gastos de parlasurianos

Proyecto de justicia especializada, duerme en el PJ

Zayas lamentó que un proyecto de ley para una justicia especializada “duerma” en el Poder Judicial desde el año pasado. Explicó que el mismo es de fundamental aplicación para la atención especializada, pues actualmente se dan situación que la mujer víctima de violencia accede a una medida de protección de exclusión del hogar pero otro juzgado ordena un régimen de relacionamiento de los hijos que tiene con el agresor, entre otras incoherencias.

Lea más: PGN 2024: Senado decide hoy si modifica o sanciona proyecto aprobado por Diputados

“Yo estuve viendo ayer la conformación de ternas para delitos económicos, en contrabando y en crimen organizado y duerme dentro de nuestro sistema un proyecto de ley para una justicia especializada que proteja a las mujeres, que visibilice estas desigualdades en el acceso a la justicia y que pueda compatibilizar estos hechos de violencia con los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los fueros especializados, que inclusive puede ser civil y comercial puesto que cuando hay un quiebre en el ámbito familiar, podemos decir que debe intervenir un juez civil para lo que podría ser un divorcio vincular o disolución conyugal de bienes en igualdad.”, señaló.

La profesional resaltó que precisamente por este tipo de situaciones se da el fenómeno de la retractación, donde las mujeres en situación de dependencia económica, terminan por desistir de accionar, debido al desgaste que conlleva lidiar con el sistema judicial.

Lea más: Violencia de género: como la justicia falló a las mujeres en Paraguay

Zayas también abogó por un mayor número de fiscales especializados en violencia familiar y comentó que en la administración del actual fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, a la unidad especializada en violencia familiar se le agregó de género”, sin embargo, no se les asignó más fiscales.

“Ayer estaba en las redes que ingresan 95 denuncias de violencia intrafamiliar por día, humanamente es imposible que un fiscal pueda atender con un equipo de cinco asistentes 95 denuncias por día, entonces ¿quo vadis Paraguay? realmente dónde vamos las mujeres en temas de violencias en este país, donde se nos dan leyes pero no nos dan recursos y otra vez, atentan contra nuestra misma dignidad al decir que no es necesario y que la violencia feminicida no es para tanto”, concluyó.