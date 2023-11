Avería en acondicionador de aire causa humo y susto en el Congreso

Este jueves por la mañana, un desperfecto en el sistema de acondicionamiento de aire de la zona del Senado, en el edificio del Congreso Nacional, causó susto al generar una humareda que hizo temer un principio de incendio.

Sebastián Romero, jefe de Mantenimiento del Congreso, dijo a ABC Color que no se llegó a registrar un principio de incendio, sino que el humo y el olor a plástico quemado que escaparon de la sala de la unidad manejadora de aire a los pasillos se debieron a que una correa de la máquina “se soltó y patinó”.

Lo que se quemó y generó el humo y el olor fue la goma de esa correa, afirmó.

No habrá evacuación

El ingeniero dijo que el problema no causó daños al cableado en la sala y que no hay ningún riesgo para la integridad de las personas dentro del edificio, por lo que no será necesario ordenar una evacuación del Congreso.

Romero afirmó que el mantenimiento de la máquina averiada es mensual y está al día.