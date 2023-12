Denuncian que la ruta D027 está en pésimo estado y piden al MOPC que la arregle

Los denunciantes manifestaron que a diario deben movilizarse entre los enormes baches y deben ser habilidosos para no caer con sus vehículos en los agujeros que quedan ocultos bajo el agua que se acumula a raíz de las lluvias.

Los automovilistas y motociclistas manifestaron que hasta tuvieron que desarrollar la agilidad de conducir sobre los baches para que sus vehículos no sean estropeados. Mientras que otros aprovechan las veredas de los comercios para cruzar con más prisa en las zonas donde abundan los baches, como es el ex km 15.

“Es imposible cruzar toda la ruta de D027. En todo el trayecto está en pésimas condiciones, por eso muchas veces es mejor utilizar las alternativas, o bien ir por otras rutas hasta retomar nuevamente el trayecto”, manifestó Ángel Lezcano.

Algunos motociclistas dijeron que el problema empieza desde la ciudad de San Lorenzo, desde el ex Km 14, en donde el pavimento ya está deteriorado, y que el mayor problema se ve en la zona del ex Km 15, en donde el MOPC raspó hace dos meses el pavimento de la ruta, pero no lo cubrió con ningún material.

Manifestaron que el trabajo a medias, realizado por el MOPC, agudizó el problema. Dijeron que las lluvias de los temporales de estos meses propició para que empeoraran los tramos y que los baches se agranden. Lamentaron que desde el MOPC no se planifiquen los trabajos.

Realizarán los trabajos la próxima semana

Para tener una respuesta con relación a la planificación de los trabajos, nos comunicamos con el director vial del MOPC, el Ing. Alfredo Sánchez, quien respondió a través de la Dirección de Comunicación del MOPC que los trabajos de intervención se realizarían desde la próxima semana, siempre y cuando las condiciones del tiempo los posibiliten.

Además, preguntamos si trabajan en conjunto con las municipalidades, como fue el caso de la Municipalidad de San Lorenzo, que urgió al MOPC la intervención en la Avda. Luis María Argaña (ex Avelino Martínez), y respondieron que actualmente se están definiendo las tareas a realizar.

Consultamos también si tienen planificado los trabajos que realizarán, pero esta consulta no fue respondida.