UIP hace férrea defensa del proyecto de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones

El gobierno de Santiago Peña cuenta con las herramientas y la legitimidad para hacer lo que se debe hacer. ¡No hay pretexto, tampoco justificación para dilatar el inicio de la etapa de los grandes cambios!, exclamó este martes el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Ing. Enrique Duarte, durante la lectura de su mensaje de Fin de Año, ante la mayor parte de los representantes de los gremios empresariales afines y de su directiva.

“¡Hay que cambiar! ¡Si seguimos haciendo lo mismo, los resultados serán siempre los mismos! El timón de la conducción política debe estar en manos firmes. Que el gobierno ponga en marcha su vocación reformista”, reclamó Duarte.

El líder del sector industrial también afirmó que “el discurrir del tiempo no está a favor de quienes gobiernan, teniendo cada vez menos margen de maniobra. ¡Las promesas electorales deben ser demostradas! La gente no quiere ser defraudada”, expresó.

En el mismo sentido también pidió que “el presidente de la república y las demás autoridades deben destinar su tiempo y empeño en corregir las estructuras torcidas de un modelo de desarrollo muy vulnerable a los vaivenes externos”. Y también aseveró: “¡que en el pasado no se hayan realizado las reformas necesarias no tiene que servir de excusa para continuar postergándolas!.

“¡Presiento que todavía estamos cerca del punto de partida y que aún no nos dirigimos al punto de llegada! Seguir desburocratizando, racionalizando el Estado y terminar con la administración estanca es imprescindible, y contará con todo nuestro apoyo”, aseveró Duarte.

Sobre el proyecto de ley dijo: “es un hecho positivo e histórico que, mediante la madurez y racionalidad de la dirigencia gremial, las centrales obreras, organizaciones de jubilados, el gobierno y la FEPRINCO, hemos alcanzado un histórico acuerdo para instalar una mesa de diálogo para la reforma del sistema de seguridad social, habiendo logrado un consenso respecto a los principios básicos para la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones”, acorde con sus expresiones.

En el detalle de los artículos del proyecto, el presidente de la UIP pidió a los parlamentarios que, para evitar falsas y apocalípticas profecías, la UIP considera conveniente que la ley exprese con mayor claridad, la prohibición de que el Instituto de Previsión Social (IPS) conceda préstamos al Estado, a los entes descentralizados y a las municipalidades. Igualmente reclamó que nadie sea inmune a una investigación judicial respecto a su desempeño en funciones.

“Una entidad reguladora de los fondos de pensión es necesaria para proteger los derechos de los beneficiarios, supervisar el funcionamiento del sector, prevenir abusos, fraudes e impunidad, hacer posible la sostenibilidad del sistema, y promover las buenas prácticas”, propuso el dirigente empresarial.

Finalmente también destacó, que la patronal y los obreros son los principales contribuyentes en el IPS, por lo que desean que la voz de la industria sea escuchada mediante la designación en tiempo y forma del representante de sector empleador ante el Consejo de IPS.

El mensaje de la UIP incluyó también otros temas señalando que el 2023 ha sido un año electoral, pero que “el nuevo gobierno asumió en un ambiente de alta dosis de estabilidad institucional y macroeconómica, destacando que es un rasgo no menor de la democracia paraguaya. Acotó que esto es el resultado del esfuerzo compartido de todos los paraguayos. ¡Sin soberbia, valoremos lo alcanzado!, enfatizó.

“Las cifras del repunte económico no nos deben hacer olvidar, que lo macro garantiza su continuidad, siempre y cuando los beneficios del desarrollo alcancen a todos los paraguayos”, sostuvo.

Pero agregó que el rendimiento económico debe ir de la mano de la mejoría en la calidad de vida y del empleo, y que la estabilidad reposa en bases sólidas. “No hay excusas para no acelerar las reformas que diversifiquen el modelo económico”, indicó en relación al eje central de su discurso.

Refirió también que la falta de trabajo y de horizonte irrita el demonio de la delincuencia, que la impunidad y las complicidades amplifican la inseguridad ciudadana generada por el poder del crimen organizado.

Al respecto del crimen organizado agregó que es una amenaza real a nuestra forma de vida, que “debe ser reducida sin contemplaciones con la ley en una mano, y en la otra, con el legítimo uso de la fuerza pública”.

Duarte también mencionó a los ocupantes VIP. “Aquellos que ocupan y construyen residencias VIP en propiedades, sean privadas o del estado, deben ser desalojados. No puede haber trato desigual por parte de la justicia”, expresó.

“Que no pase mucho tiempo para que vislumbremos las soluciones en la salud, educación, seguridad, empleo, transporte, combate a la impunidad y al contrabando. ¡La lucha contra el lavado de activos no debe convertirse en un obstáculo para la bancarización y formalización económica!, exigió. Agregó que no se trata de más reglamentos y burocracia, sino de voluntad de castigo a quienes transgreden las normativas. Por eso los que incumplen las leyes y los escuadrones del crimen organizado deben parar con sus huesos en la cárcel. “¡Las bandas criminales amenazan la continuidad institucional. ¡Basta de impunidad, o todo seguirá igual!”, puntualizó.

En otra parte citó que el acopio de dificultades estructurales ha demostrado la incapacidad para revertir la tendencia negativa que se observa en áreas de la salud, el IPS, la educación, la caja fiscal, el endeudamiento, la seguridad ciudadana y el déficit presupuestario, entre otros.

“Requerimos nuevos cánones de gobernabilidad con despliegue de imaginación, voluntad y liderazgo, comprometidos con los valores de la sociedad libre, accesible e igualitaria, no mediante populismos o regalos como lo ocurrido recientemente con el caso de gas”, disparó. Y también aseveró que “se necesita patriotismo para ir hacia dónde queremos”.