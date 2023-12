Ramón González Daher será trasladado del penal de Tacumbú, pero se desconoce a dónde lo destinarán

Ramón González Daher, quien hasta hoy se encontraba recluido en el pabellón de la tercera edad de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, cumpliendo condena por usura, denuncia falsa y extorsión en grado de tentativa, será trasladado a otra cárcel, según trascendió. Su traslado se da en el marco de la operación Veneratio.

Accedimos a una imagen en que se observa al ex dirigente deportivo ya en proceso de traslado, siendo llevado por efectivos policiales. En esa foto no estaba en anatómico, como otros reos, pero sí había sido marcado en el hombro con pintura anaranjada fluorescente.

No obstante, por el momento no trascendió a qué penitenciaría será trasladado el ex dirigente deportivo.

Condenado a 15 años

Recordemos que Ramón González Daher está recluido hasta hoy en Tacumbú, cumpliendo condena por usura, denuncia falsa y extorsión en grado de tentativa.

Había ingresado al penal el 7 de setiembre del 2022.

Junto a él también cumple una condena de cinco años su hijo, Fernando González Karjallo.

Ramón González Daher tiene pendiente otro juicio por presunto falso testimonio, debido a que habría mentido cuando fue testigo durante un juicio oral y público.

En realidad, son muchas las causas abiertas y varias denuncias contra González Daher, varias de ellas en etapa investigativa en el Ministerio Público.