Itaipú aportó USD 535 millones al Paraguay por Anexo C durante 2023

Las condiciones hidrológicas y al óptimo desempeño de la Central Hidroeléctrica, permitieron que la contribución de la Entidad Binacional Itaipú en el presente año, con US$ 535 millones supere en casi US$ 106 millones las transferencias del 2022, cuando habían totalizado USD 429.280.800, acorde con el informe.

De enero a diciembre de 2023, la binacional remesó US$ 252 millones por royalties y US$ 233 millones por cesión de energía al Ministerio de Economía y Finanzas que se encarga de distribuir los recursos, tal como disponen las legislaciones nacionales.

Lea más: Definición de tarifa de Itaipú podría darse en cualquier momento, según ANDE

Por su parte, la ANDE percibió US$ 50 millones en concepto de resarcimiento de las cargas de administración y utilidades. En lo que se refiere únicamente a los desembolsos realizados en el último mes del corriente año, los royalties totalizaron US$ 22 millones, mientras que los pagos por cesión de energía alcanzaron US$ 19 millones y la ANDE recibió 1,6 millones por resarcimientos de cargas de administración; sumando así aproximadamente US$ 43 millones la inyección hecha por ITAIPU.

El reporte destaca que, además de mantener un óptimo desempeño en la generación de energía, ITAIPU sigue honrando en tiempo y forma sus compromisos financieros, lo que significa una inyección económica fundamental en beneficio de los ciudadanos paraguayos.