Ante “periodo de gracia” sin multas, más autos estacionan hoy en Asunción

En días laborales, la zona del Palacio de Justicia antes de las 7:30 ya está llena de automóviles, sin espacios libres para estacionar. Sin embargo, ayer el panorama era desolador, con casi nula presencia de conductores dejando sus vehículos. Esto “mejoró” levemente hoy.

Los mismos comerciantes de la zona relataron que el movimiento aumentó y que algunos ciudadanos decidieron de vuelta acudir en sus automóviles. Este cambio se dio luego de que Parxin anunciara que durante toda la semana aún no se cobrarán multas.

Claudia Rodríguez, propietaria de una boca de cobranza en la zona, contó que el movimiento de vehículos aumentó pero, a diferencia de ayer, hoy ningún cliente se acercó para pagar el servicio de estacionamiento.

“Ayer no funcionaba el sistema. Mucha gente estaba con inquietudes, querían pagar, me preguntaba qué pasaba si no pagaban, si podían o no dejar sus autos. La gente estaba preocupada y quería cumplir con el estacionamiento”, comentó.

Sin embargo, poco antes de las 8:00, aunque su calle estaba llena, nadie se acercó a pagar la tarifa.

Apenas el 30% del movimiento vehicular

Richard Meza, un comerciante que trabaja cerca del Palacio desde hace 19 años, contó que hoy el movimiento mejoró levemente en comparación con ayer. “Pero esto es el 30% de lo que suele ser”, señaló.

Además, contó que ninguno de los autos que vio llegar hoy pertenece a gente que generalmente dejaba su vehículo, recordando que ya conoce a todos gracias a sus años trabajando en un puesto en la zona.

En ese sentido, resaltó que muchos ya no llevan sus autos, pues luego de pagar combustible no les alcanza para el estacionamiento. “¿A quién lo que le conviene esto? Solo a la empresa”, cuestionó.