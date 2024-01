Emprendedora no descarta subir el precio de sus productos para costear estacionamiento tarifado

La chef profesional Eugenia Aquino se mostró alarmada por el elevado costo que implica el estacionamiento tarifado para los emprendedores, que de por sí hacen un enorme esfuerzo de inversión para instalar sus locales en Asunción.

En su caso, su rubro es el de la gastronomía. Aquino lamentó que acababa de asumir una enorme deuda para tener su local de comida en zona de Recoleta, y que ahora tenga que sumar G. 30.000 por día en pago de estacionamiento.

Estacionar un mes le costará G. 720.000

Puntualizó que haciendo el cálculo, si estaciona un mes durante su jornada laboral -de lunes a sábado- gastaría G. 720.000. “Es un cuarto de salario y no hay bolsillo que aguante”, enfatizó la profesional gastronómica.

Aquino se preguntó si tendrá que agregar este gasto extra al costo de sus productos y subir así un poco el precio de sus menús para poder de alguna forma compensar.

A su vez se preguntó cómo harán sus trabajadores para incluir en su sueldo este costo extra. “Tengo cocineras que vienen en vehículo porque no hay transporte público, y cómo harán para pagar tanto dinero”, cuestionó.

“Al final se castiga al laburante”

Lamentó estar ante la posibilidad de trasladar el costo a sus productos, “y al final se castiga al laburante que compra nuestros productos que son masivos y económicos”.

“No quiero tener que subsidiar esto con mi trabajo”, reclamó la profesional.

Por otra parte, lamentó que este tipo de cobros en realidad no tiene ninguna retribución para el ciudadano.

“¿Qué te dan a cambio? No hay transporte público, no hay reordenamiento. Pagar G. 3.500 por hora me parece un atropello; es injusto darles G. 30.000 por día, todos los días”, dijo.