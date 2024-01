Estacionamiento tarifado: respuestas de Parxin a críticas sobre su app

Tanto el primero como el segundo día de la implementación del estacionamiento tarifado en Asunción dejaron muchísimos reclamos contra el sistema en las redes sociales. Desde el funcionamiento de la aplicación, pasando por su seguridad, el doble cobro por los cuidacoches y hasta en la emisión de facturas, se reportaron inconvenientes.

La empresa Parxin emitió un comunicado oficial en el cual se centra en las críticas que hicieron varios profesionales en materia de informática sobre la seguridad de los datos de los usuarios.

Lejos de lograr el objetivo de despejar las dudas de la ciudadanía, el comunicado de la empresa fue aprovechado por los usuarios para realizar más denuncias de problemas con el sistema.

En esta nota te contamos lo que dice Parxin sobre las denuncias sobre la seguridad de su aplicación.

Parxin niega inseguridad de su aplicación

En su comunicado, Parxin asegura que analizó los comentarios en redes y en medios de comunicación, tras lo cual aseguraron que “no guardan ni poseen información bancaria de ningún usuario y tampoco almacenan datos sobre ningún tipo de pago”, agregando que “las transacciones para el servicio del estacionamiento tarifado se realizan a través de las plataformas bancarias”.

Como argumento, señala que el mismo sistema “está en funcionamiento, actualmente, en 50 municipios del continente y no no ha presentado problemas de vulnerabilidad durante su utilización y servicio”.

Asegura que los inconvenientes existentes en el sistema “no implican ningún problema de seguridad”. Según la empresa, son “producto de la integración” de su software “con las plataformas de pago y facturación, que durante el plan piloto no se pudieron verificar, ya que no se realizaron transacciones financieras ni facturaciones para el servicio antes de la implementación del servicio”, agregan.

Según Parxin, “todos los ajustes se están realizando minuciosamente para seguir ofreciendo un servicio cómodo y acorde a las necesidades de todos los usuarios”.

Posteo de Parxin trajo lluvia de críticas

El comunicado de Parxin, más que despejar las dudas de la ciudadanía, fue aprovechado para realizar más denuncias de inconvenientes con el sistema.

“Tuvieron meses para ajustar todo esto, pero no, como siempre todo a última hora. Y no contestaron mi duda sobre la seguridad de los vehículos, ¿se cuidarán? Si no es el caso, no pienso pagar un peso”, dijo un usuario de nombre Milciades Rotela en la red social X.

“¿Qué pasa con los que vivimos en alquiler y no tenemos estacionamiento? Somos del interior con patente del interior? Beneficios solo para asuncenos”, reclamó otra usuaria de nombre Fátima Pérez.

“No les creemos nada. ¿Acaso no tenían experiencia en otros países? Tienen que enseñarle a manejar desde el quincho”, dijo otro usuario.

“Son una basura! Su app parece echa por un estudiante de segundo curso”, reclamó otra persona.

En Instagram las críticas también aparecieron. “Desde la mañana estoy tratando de cargar por Bancard y dice que “estará disponible muy pronto” 1 hora? 2 horas? 3 días? Impresionante lo poco serios que son. No se animan ni a responder los teléfonos o mensajes”, dijo Adi Mindikowski.

“El problema es que no pusieron a prueba. Faltan muchísimas cosas. Mapas de la zona en Villa Morra, Mapa de los puntos de ventas, facilidad para comprar, etc. Es triste ver que la gente quiere usar y no puede!! Ustedes ni ahí están para ayudar o para levantar el sistema hasta que funcione al 100%”, agregó el mismo usuario de Instagram.