CNC: Homenajean a ex docentes en 147 aniversario del colegio

Alumnos y ex alumnos rindieron tributo esta mañana a ex docentes del Colegio Nacional de la Capital (CNC)– Bernardino Caballero, en el 147 aniversario de la emblemática institución educativa. En el emotivo acto, la primera vicepresidenta mujer del centro de estudiantes, la ex alumna Ruth Pereira, pidió a los estudiantes devolver a los laureles de la educación paraguaya al sitio.