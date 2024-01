Arrayanes: abogada de joven fallecido advierte sobre llamativo pedido de revisión de la defensa

La abogada Teresa Servín, defensora de la familia de Rodolfo “Rolo” Núñez, quien falleció presuntamente de una electrocución en el Complejo deportivo Los Arrayanes, dijo que está un poco preocupada porque recientemente se encontró con la sorpresa de que la causa por la muerte en Los Arrayanes fue derivada a la Fiscalía General.

Al consultar el motivo, le dijeron que el abogado de la otra parte, doctor Guillermo Duarte Cacavelos, fue quien pidió un informe de gestión.

La doctora Servín está bastante alarmada ante esta movida, pues según explicó, “normalmente los abogados usamos esa herramienta cuando queremos que la causa se revise, ya sea porque diligencias no se hacen, porque no se mueve, porque es oportuna una imputación o hay algo que no se está logrando”.

“Puede venir una recusación contra la fiscala”

El motivo de su preocupación, dijo, es que la causa estaba bien encaminada. “No tengo acceso al escrito del doctor Cacavelos, ahora la causa fue al fiscal adjunto Roberto Zacarías. Esto se da justo cuando no está nuestra asistente. No quiero pensar mal, pero son cosas que suelen pasar justo antes de la designación de un nuevo fiscal en caso de que haya una inacción. Yo considero que de ninguna manera eso ocurre. Ahora puede venir una recusación a la doctora Carla Rojas. Ellos tienen todas las herramientas como defensa y están en su derecho”, reconoció la abogada Teresa Servín.

A partir de ahora, hay que aguardar a que el fiscal adjunto haga su dictamen, acerca de lo que el abogado solicitó, y de acuerdo a eso ver qué se dictamina.

“El requerimiento conclusivo es en mayo”

“Si se viene un cambio de fiscal ver qué se va a decidir; lo ideal sería que Fiscalía adjunta no se tome tantos días, porque esta causa tiene fecha de requerimiento conclusivo en mayo”, recalcó la doctora Servín.

Hay cuatro imputados en esta causa. En mayo, de acuerdo a la concepción jurídica que la fiscal tiene, formulará un requerimiento conclusivo con respecto a los imputados.

Tras la muerte del joven Rodolfo “Rolo” Núñez Scolari, la fiscala Carla Rojas imputó por homicidio culposo a los locatarios y sublocatarios del complejo deportivo Los Arrayanes. La imputación es por homicidio culposo y la causa está a cargo del juzgado de garantías N° 10. La imputación está dirigida contra los locatarios Édgar Lemuel Torres Domaniczky y María Lila Contreras Saguier y los sublocatarios Óscar Daniel Ruiz Fernández y María Marcela Contreras Saguier.