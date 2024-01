Comunidades educativas advierten que no iniciarán clases en protesta por las obras inconclusas del MEC

Dos empresas fueron contratadas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para realizar las construcciones de aulas en nueve instituciones educativas ubicadas en distritos de la zona sur del departamento de San Pedro y ninguna concluyó. El primer convenio se realizó con la firma Estructura Ingeniería SA (EISA), representado por Alberto Palumbo y fue desvinculada en el 2021 por incumplimiento de contrato.

También en el 2021, el MEC contrató a la empresa JL y Compañía SA, de Diego Marcelo Jara Estigarribia, que tampoco culminó los trabajos y desde junio del año 2023 las obras están paradas nuevamente.

De acuerdo con los datos brindados por profesores de las escuelas afectadas, varias de las construcciones abandonadas se encuentran rodeadas de malezas y algunas incluso con peligro de derrumbe. Docentes y padres de familia piden que las autoridades del MEC tomen medidas ante esta situación.

De los nueve locales incluidos en el proyecto de mejoramiento de aulas en las escuelas públicas de la zona sur del segundo departamento, a casi cuatro años del inicio de las edificaciones solamente tres cuentan con techo, mientras seis quedaron a media altura y abandonadas, según los denunciantes.

Instituciones afectadas

Las afectadas por obras inconclusas son las escuelas básicas Nº 1.476 Dr. Raúl Peña, de la compañía Guaicá, 2.693 María Auxiliadora de la Calle 8.000 Defensores del Chaco y 2.846 Virgen de Lourdes, todas del distrito de San Estanislao.

También las escuelas básicas 3.412 María Auxiliadora, de Capiibary; 1.483 Don Agustín Campos Alum de la compañía Ko’ê Pytã, de Liberación; 3.451 Clara Nimia Galeano Caballero, de Villa del Rosario; 178 Emilio Gómez Zelada, de 25 de Diciembre; 6.614 María Auxiliadora de Choré y el Colegio Nacional Juana María de Lara, de Yataity del Norte.

Peligro de derrumbe

Con respecto al estado actual de algunas de las obras, la directora del colegio nacional, Juana María de Lara, de Yataity del Norte, profesora Marlene Centurión, señaló que las tres aulas inconclusas de su institución ya están por derrumbarse debido a que hace aproximadamente siete meses quedaron paralizadas y gran parte de la estructura que fue levantada no tiene protección para aguantar durante mucho tiempo.

No iniciar las clases

La directora de la escuela 3.412 María Auxiliadora, de Capiibary, profesora Raquel Centurión, señaló que los referentes de las distintas comunidades educativas afectadas por esta situación están en permanente diálogo sobre este tema, teniendo en cuenta que hace cinco años se iniciaron los trabajos y hasta hoy no están terminadas. Ante esto, no descartan que las clases no se inicien en la fecha indicada por el MEC como medida de protesta y de presión para que se completen las obras.

Terminar lo antes posible

El director departamental de Educación de San Pedro, Lic. Odón Duarte, informó que se está haciendo todo lo posible a través del Ministerio de Educación para tratar de terminar todas las obras que se encuentran paralizadas en un corto tiempo y de esa manera dar tranquilidad a las comunidades escolares, respondió.