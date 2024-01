MEC gasta en millonarios alquileres, mientras centenaria escuela se cae a pedazos

La contratación por vía de la excepción N°1 del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en este 2024 fue dispuesto para la renovación del alquiler del edificio Estrella 443, por G. 3.777 millones por 12 meses, según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Mientras, la escuela básica N° 1 República Argentina, ubicada en el centro de Asunción, se cae a pedazos desde hace años. El techo se desprende en los corredores, aulas y oficinas, lo que implica un constante riesgo para los estudiantes y para toda la comunidad educativa.

El edificio Estrella es propiedad de Roland Bendlin, pariente político de Horacio Cartes. Es tío de Alex Bendlin, esposo de Sol Cartes, hija menor del actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Al ingresar a la escuela República Argentina, que data de 1.890 y tiene 133 años, se observa claramente el desnivel en el techo de uno de los pabellones del tercer ciclo. Esta inclinación ocasiona goteras, que se filtran en salas de clase.

MEC: director lamentó pésimo estado de centenaria escuela

“Acá se compró tecnología, televisores de alta gama, para el programa de Jornada Escolar Extendida, que están en riesgo por el agua que ingresa a las salas con cada lluvia”, lamentó en un recorrido por el centro educativo Christian Díaz, director de la primaria.

Comentó que, por otro lado, un árbol de Yvapovo arriesga una parte del muro perimetral, que cuenta con importantes fisuras.

“Hace siete años que reclamamos que se pode el árbol y se busque una solución. Este muro da a la entrada del Nivel Inicial, es decir, todos los días pasan los niños por acá”, remarcó el docente.

Según dijo el ministro de Educación, Luis Ramírez, 2.000 escuelas están en mal estado en la actualidad. Prometió que este 2024 arreglarán 1.000. Contó que hay 516 establecimientos escolares que aún tienen letrina y prometió un plan de “letrina cero”.

MEC gasta casi G. 10.000 millones al año en alquiler de oficinas

El MEC gasta G. 9.400 millones en contratos de alquiler para oficinas, según datos de mediados del 2023.

Solo los primeros tres contratos de alquiler ya previstos para este 2024 y lo que se gastará en consultoría para reconfirmar el mal estado de 316 escuelas, suman G. 13.113 millones, dinero con el cual se podrían construir 100 aulas, presupuestadas cada una en G. 131 millones, según datos de Contrataciones Públicas.

O bien, podrían refaccionarse cientos de salas de clase, como las que urgen reparaciones en la escuela República Argentina.

Paradógicamente, el MEC tiene dos locales propios, que están abandonados. El edificio Excelsior, adquirido en 2009 por G. 14.000 millones, totalmente rapiñado. El segundo es una de las torres de las oficinas del Gobierno, pero para la mudanza se requieren al menos US$ 6 millones para el mobiliario, según dijo Ramírez en entrevista con ABC Cardinal.

Ex ministro del MEC: “Dejamos US$ 170 millones”

El último ex ministro de Educación del Gobierno anterior, Nicolás Zárate, aseguró ayer, en contacto con ABC Cardinal, que dejaron US$ 170 millones para obras de infraestructura escolar.

“Nosotros les dejamos US$ 170 millones aproximadamente, una parte para aprobación (del Parlamento), de un préstamo del Banco Mundial”, explicó el ex titular del MEC. Agregó que otra parte de ese mismo dinero corresponde a recursos del Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación (FEEI).

“El ministro Luis Ramírez habló de que van a reparar 1.000 y algo de escuelas, eso estaba previsto con los fondos del FEEI”, aseguró. Zárate, no obstante, dijo que la demanda de infraestructura es mucho más amplia y que coincide con que son necesarios US$ 450 millones para reparaciones.

“Aún así, con estos fondos (US$ 170 millones), yo tengo que decirlo, no es suficiente, mientras no queramos pagar más impuestos, mientras no tengamos fondos exclusivos para educación, no va a alcanzar”, aseguró.

MEC tiene déficit presupuestario, dice ex ministro

Zárate agregó que además de la infraestructura se tiene un déficit en alimentación escolar, por lo que difícilmente Paraguay pueda “abrirse a la sociedad de conocimiento”.

El exministro manifestó que efectivamente, así como dijo Ramírez, en el rubro de infraestructura, el MEC cuenta con presupuesto cero de Fuente 10 (recursos genuinos del Tesoro Nacional, distribuidos por el Ministerio de Economía).

Su comentario sobre la suba de tributos se llenó de críticas en las redes, donde la gente cuestionó que pida más impuestos, mientras que el MEC invierte millones de guaraníes al año en alquiler de oficinas.