Santaní: piden refacción de pabellón con tres aulas

El director de la escuela San José, profesor César Barreto, mencionó que la institución funciona desde el jardín de infantes hasta el noveno grado con un promedio de 50 alumnos matriculados al año. El docente dijo que actualmente solamente cuentan con tres salas que tienen las condiciones para que los estudiantes y docentes desarrollen las tareas académicas.

El intendente de Santaní, Agustín Ovando (ANR), durante una reunión con los padres de familia y el plantel de docentes realizada el año pasado había anunciado que en el transcurso del año lectivo 2024 tiene proyectada la construcción de un nuevo pabellón con tres aulas completamente climatizado, resaltó el director de la escuela.

Agregó que con esa cantidad de aulas en buen estado ya no van a necesitar del antiguo pabellón que hace varios años se encuentra en pésimas condiciones, pero que debido a la falta de otro lugar adecuado se sigue utilizando, aseveró.

Hay esperanza

“Tenemos esperanza de que el intendente va cumplir su compromiso con nosotros, atendiendo la necesidad de nuestra institución que ya no puede seguir funcionando en la precariedad en que se encuentra. Además, nosotros ya no queremos exponer a nuestros alumnos en un lugar que no reúne las condiciones requeridas para el desarrollo de las clases”, enfatizó el profesor César Barreto.

La vicepresidenta de la comisión de padres, Nancy Pavón, indicó que la comunidad educativa de Arroyo Guazú necesita que las aulas de los niños estén en forma para evitar cualquier tipo de inconvenientes con niños y adolescentes que estudian en este local escolar.

Solucionar de apoco los problemas

El intendente Agustín Ovando expresó que la institución a su cargo tiene previsto solucionar poco a poco los problemas ocasionados por aulas que están en malas condiciones en el distrito.

La Municipalidad de Santaní anualmente recibe G. 1.400 millones proveniente del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) que se utiliza en la construcción y reparación de aulas, además del almuerzo escolar.