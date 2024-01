Dengue: estos son los signos de alarma en niños que ameritarían una consulta urgente

Durante las últimas semanas, los datos epidemiológicos revelan que en Paraguay hay un repunte de casos de dengue y estos a su vez derivan en internaciones e incluso fallecimientos. Según datos oficiales, de 20 decesos causados por esta enfermedad, ocho eran niños.

Ante esto, el Dr. Derlis León, director de Servicios y Redes del Ministerio de Salud Pública, reiteró que el dengue, además de la fiebre, puede presentar los siguientes signos de alarma:

Vómito

Náuseas

Dolor abdominal

Cualquier tipo de sangrado pequeño

Según el médico, cualquiera de estos síntomas es un “signo de alarma grave” y esto motiva a una rápida consulta en cualquier hospital.

“No se debe considerar esto como si fuese una situación leve porque no lo es”, detalló en comunicación con ABC AM 730.

Dengue y los signos de alarma en niños

Por otra parte, en los niños hay otra serie de signos de alarma que no deben ser ignorados y también motivan una consulta urgente en el hospital:

Cambio de conducta

Dolor abdominal

Irritabilidad

Llanto sin consuelo

Deja de jugar

Deja de alimentarse

“La consulta precoz es una medida que salva muchas vidas; cualquiera de estos síntomas o signos nos tiene que llevar a la consulta”, instó el médico.

