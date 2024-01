Fernando Báez Sosa: familia aguarda confirmación de la condena a los asesinos

Este jueves 18 de enero se cumplen cuatro años de la madrugada en la que el joven Fernando Báez Sosa (18), hijo de paraguayos migrantes a la Argentina, fue asesinado brutalmente a la salida de un local nocturno en la ciudad veraniega de Villa Gesell por un grupo de ocho rugbiers.

A casi cuatro años de ese hecho, Graciela, madre de Fernando, volvió a hablar con medios argentinos, relatando la actual situación que vive su familia, a la que le sacaron todo, según contó.

Actualmente, la familia está a la espera de la confirmación de la condena que había dictado un tribunal penal en febrero del año pasado, que dispuso la prisión perpetua para Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli por ser coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves reiteradas”.

Por su parte, otros tres de los condenados, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, fueron condenados a 15 años de prisión, al ser considerados “partícipes necesarios”.

Fernando Báez Sosa: este dolor es para siempre, dice su madre

Graciela, la madre de Fernando, aseguró en una entrevista televisiva al canal Trece de ese país, que confían en la justicia argentina y que esperan que llegue el momento en que la condena quede firme

“A ver si puedo tener un poco de calma a este dolor, a este miedo que me atemoriza todos los días, que no puedo dormir”, señaló. La madre contó que tras casi cuatro años de la pérdida de su único hijo empezó con la terapia, porque ya no tiene fuerzas. “Porque me veo rendida, sin ganas, empecé por eso”, dijo al medio argentino.

Con respecto al futuro, señaló que no sabe qué sera de ella. “A veces pienso que mi única solución es la muerte”, confesó la madre, ante el terrible dolor que carga. “Pienso en esas madres que perdieron también (a sus hijos) y digo ‘pobre madre’, como yo, porque se del gran sufrimiento por el que están pasando y por lo que les espera, porque esto es para siempre”, dijo.

“Fer no vuelve nunca más”

La madre de Fernando contó que a veces, por momentos, espera que su hijo vuelva, pero sabe que eso no es posible. “Fer no vuelve nunca” dijo muy dolida.

“A veces me hago ilusiones de que vuelva aunque sea un rato, para poder abrazarlo y decirle lo mucho que lo amo y que lo extraño, y que la vida cambió para siempre”, dijo notablemente afectada.

