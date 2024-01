IPS investiga unos 60 nombres, presuntamente implicados en esquema de “venta” de cargos

José González, director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), reafirmó hoy que además de la red de “venta” de cargos, han encontrado indicios de un esquema de venta de medicinas y de “funcionarios” pagados por una ONG. Refirió que se está indagando en una lista de 60 nombres de personas presuntamente implicadas en la red de estafas investigada por el Ministerio Público.

“No tenemos todavía acreditado ese tema de las contrataciones hasta ahora. Los casos que saltaron son personas que supuestamente fueron estafadas, que pagaron y no consiguieron su contrato. Ahora vamos a hacer el cruce de información con el listado de 60 personas que tenemos y, también con el listado de personas que firmaron las planillas (unas 800 personas)”, sostuvo González en conversación con ABC Cardinal.

“Vamos a ver qué servicios prestaron a la institución, si son asegurados, si fueron nombrados, si fueron contratados”, añadió.

El abogado indicó que serían unas 800 personas aproximadamente las estafadas por este esquema. A la fecha, hay seis imputados -tres de estos funcionarios o exfuncionarios del IPS- por el Ministerio Público.

“En los grupos de WhatsApp eran más de 200 integrantes y hay un comentario ahí, de Fátima (González), que dice que los grupos son creados por categoría. Hay grupo de contratados, grupo de nombrados y grupo de recategorización”, dijo González.

El abogado manifestó que desde hace tiempo hay rumores sobre la venta de contratos, nombramientos y recategorizaciones, además del supuesto pago de salario por parte de una ONG a “funcionarios” que no están en la nómina del personal de recursos humanos del IPS.

En IPS no saben qué ONG estaría implicada

Consultado sobre qué ONG es la que estaría pagando a supuestos funcionarios del IPS, el abogado indicó que la investigación todavía se encuentra en “fase incipiente”. No obstante, aseguró que esperan tener más información en lo que resta de la semana.

“Estamos investigando y no vamos a parar hasta averiguar; pero todavía no podemos decir que esta es o esta no es. Sí tenemos (confirmado) que se firmaban planillas y que esas planillas se envían a la ONG y supuestamente cobraban el salario de esa forma. Si teníamos ya el nombre (de la ONG), íbamos a estar mucho más avanzados en la investigación. Costó mucho, muy pocas personas que quieren denunciar; nadie te va a decir: yo estoy cobrando salario de una ONG”, sostuvo.

El director jurídico del IPS continuó diciendo: “estamos detrás, estamos en buen camino. Creo que podríamos tener (el nombre de la ONG) en el trascurso de la semana. Ahora estamos en plena fase incipiente de investigación. Vamos a llegar a todos los implicados y también a la ONG que está detrás”.

IPS recepcionó denuncia de unas 30 personas estafadas

Tania Arguello, funcionaria de la Asesoría Jurídica del IPS, expresó a ABC TV que actualmente han recibido alrededor de 30 denuncias relacionadas a la “venta” de cargos en la institución.

“Hay gente que se está acercando para que se pueda ampliar la investigación que está realizando la doctora Sandra Ledesma (Ministerio Público). Serían prácticamente 30 personas que se acercaron a denunciar la estafa”, refirió.

Comentó que a diario, la Dirección de Asuntos Penales está tomando declaraciones de las personas que se acercan a denunciar haber pagado para acceder a un cargo en el seguro social.