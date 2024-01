Gobierno cancela parcialmente la deuda con farmacéuticas

El presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica, Gerardo García, confirmó que el Gobierno canceló de forma parcial la deuda del Ministerio de Salud y del Instituto de Previsión Social (IPS) con las farmacéuticas.

La deuda del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) era de US$ 428 millones y la del IPS ascendía a US$ 291 millones, lo que da un total de US$ 719 millones.

“El Gobierno está cumpliendo con lo que se comprometió con nosotros, primeramente los pagos parciales a partir de septiembre del año pasado y en el mes de enero se recibió una amortización importante”, explicó.

Agregó que en los primeros días de febrero se adjuntarán documentos para que la deuda pueda ser cancelada totalmente.

Lea más: Deuda del Ministerio de Salud y el IPS con farmacéuticas asciende a US$ 719 millones

La promesa es que la deuda será honrada totalmente, pero de forma proporcional, a todos los acreedores antes de que finalice el mes de febrero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp