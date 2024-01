Estacionamiento tarifado: empresa experta fue expulsada de Parxin en 2017, según concejal

El concejal de Asunción, Álvaro Grau, sostiene que el consorcio Parxin no cuenta con la experiencia necesaria para implementar el estacionamiento tarifado y su contrato debe ser rescindido. Según manifestó, la empresa israelí Parx Ltd., que tenía el expertise en el área, fue expulsada del consorcio en el 2017 y no tiene nada que ver con la fallida tecnología implementada. “Esto huele a podrido”, sentenció