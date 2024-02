IPS: presidenta de fundación allanada niega nexo con estafa y apunta a “homonimia”

La fundación “Stella Maris de la Armada Paraguaya”, ubicada en el barrio Sajonia de Asunción, fue allanada anoche por la Fiscalía como parte de las investigaciones por el presunto esquema de estafa y venta de cargos en el IPS.

Ante esto, Julia de Vargas, presidenta de esta fundación que brinda apoyo a la Armada, dijo estar segura de que este allanamiento se dio ante una presunta “homonimia” con otra institución que lleva el nombre “Virgen Stella Maris”.

“Nosotros acompañamos a nuestros esposos en beneficencia y trabajamos. Para la tranquilidad de todas, estoy segura de que es una equivocación y aquí hay predisposición para aclarar todo; no tenemos ningún vínculo con ese caso y estamos muy tranquilos”, aseguró la mujer.

Asimismo, confirmó que las autoridades llevaron unos biblioratos y dijo: “No creo que encuentren nada que involucre a la fundación con el IPS”.

Fundación allanada no hace capacitaciones y correo es distinto, aseguran

Por otra parte, comentó que la fundación no realiza capacitaciones y también aseguró que el correo que forma parte de las investigaciones de la Fiscalía es distinto al que utilizan ellas.

“Capacitaciones ya no se hacen y nuestro correo es fundacionstellamaris01@gmail.com, pero del que hablan es stellamariscapacitacion@gmail.com y nosotros no tenemos nada de capacitaciones; a Fátima Agüero no le conozco, solo le he visto por la tele y nosotros nunca tuvimos convenio con el IPS. Queremos que nuestra fundación quede limpia porque nos duele esto”, concluyó.

