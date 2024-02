Estacionamiento tarifado: Parxin generó dudas desde el inicio sobre su experiencia

La concesionaria del estacionamiento tarifado, el consorcio Parxin, está formada por las empresas Onix Parque y Geolatina. Indicios de irregularidades dentro del grupo hubo desde antes de la implementación del sistema. Una de ellas es que durante el proceso de licitación, en 2015, se acreditó la experiencia en el ramo de la israelí Parx. Ltd., presentada como accionista de Onix.

El informe de auditoría interna de la Municipalidad de Asunción, en el 2023, arrojó que ni Onix ni Geolatina había probado experiencia. Parx ya no forma parte de Onix.

Lea más: Negociaron venta de estacionamiento tarifado por USD 1,5 millones a Edivi SA

A esto se suma que una investigación de ABC, reveló que existe una carta de compromiso de venta entre Geolatina, que tenía el 60% del porcentaje de participación del consorcio, y la empresa Edivi SA. Esta última compraría el 60% de Parxin por US$ 1,5 millones. La carta fue firmada en el 2022, pero no se informó a la Municipalidad de Asunción, ni a la ciudadanía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La cuestionada App de Parxin

Asimismo, cuando se implementó el estacionamiento tarifado durante una semana, en enero de este año, la aplicación móvil no funcionó y tenía problemas de seguridad. La misma fue desarrollada por la empresa Decisiones Empresariales (argentina), y no por Parx. Ltd. (Israelí), como Parxin había prometido durante la licitación.

Lea más: Estacionamiento tarifado: Parxin asegura que puede demostrar el “cumplimiento total” del contrato

El contrato con Parxin fue firmado en 2016. En 2017 se inició un proceso de rescisión que se perdió en todas las instancias. En 2022, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la municipalidad a cumplir el contrato o pagar una multa. Pero al implementarse el sistema, en enero pasado, hubo una serie de fallas, principalmente en la App y la web de Parxin, lo cual implicaría un incumplimiento grave del contrato. La Municipalidad de Asunción inició esta semana otro proceso jurídico tendiente a la rescisión.