Joven que amenazó con matar y tirotear fue beneficiado con salida procesal

La jueza penal de garantías Abg. Rossana Diana Raquel Carvallo Estigarribia por Auto Interlocutorio (AI) N° 401 del 7 de febrero de 2024, decretó la suspensión condicional del procedimiento e impuso reglas de conducta que el procesado Rodrigo Jesús Zavala Acevedo debe cumplir de forma imperativa, ya que en caso contrario, la medida será revocada. La fiscala Zully Figueredo se allanó a la suspensión condicional planteada por la defensa.

La causa penal es la N° 798/2023 y está caratulada “Rodrigo Jesús Zavala Acevedo s/ violencia familiar y otros”.

Ratificó acusación pero luego se allanó a salida procesal

En la audiencia preliminar, la representante del Ministerio Público agente fiscal Zully Figueredo, manifestó en la audiencia preliminar que se ratificaba en el requerimiento de acusación N°23 del 29 de noviembre de 2023, presentado con relación a Rodrigo Jesús Zavala por los hechos punible de violencia familiar tipificado en el art 239 y el Art. 235, amenaza de hechos punibles, ambos del Código Penal, en concordancia con el art 29 (autor), solicitó también la admisión de las pruebas ofrecidas y la elevación de la causa a juicio oral y público.

Sin embargo, luego de escuchar a la defensa, la Fiscalía consideró que se daban los presupuestos fácticos y jurídicos para la salida procesal de suspensión condicional del procedimiento, teniendo en consideración además que en el hipotético caso que la causa sea elevada a juicio oral y público, la pretensión de sanción por parte del Ministerio Público seria de dos años de pena privativa de libertad.

Defensor solicitó la salida procesal

Por su parte, el defensor público Abg. Adrián Arévalos al iniciar sus alegatos en la audiencia preliminar solicitó al juzgado la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento a favor de su defendido.

Justificó que Rodrigo Zavala, ante la ruptura de la relación sentimental de su expareja, no se pudo controlar en ese momento, pero a pesar de ello, no existió abuso, manipulación o empleo de fuerza física y psicológica con el objeto de someter o reducir a las supuestas víctimas y que todo se dio bajo el contexto de la falta de asimilación de su defendido debido a su percepción de los hechos quien no tuvo la contención necesaria en ese momento.

La defensa también dijo que seguirá con los tratamientos psicológicos y psiquiátricos, y ofreció una compensación a la víctima como reparación del daño.

Análisis del juzgado para decretar la suspensión

La jueza penal de garantías Rossana Diana Raquel Carvallo Estigarribia argumentó para decretar la suspensión condicional del procedimiento a favor de Rodrigo Jesús Zavala Acevedo, que se han verificado el cumplimiento de la totalidad de los presupuestos exigidos por los artículos 21 y 308 del Código Procesal Penal, en concordancia con el Art. 44 del Código Penal, marco legal que rige la figura solicitada.

De igual manera, la magistrada tuvo en cuenta el informe médico del psiquiatra Dr. Derlis Aranda, quien trató a Rodrigo Zavala desde setiembre de 2023. El médico diagnosticó “celos marcados y trastorno explosivo intermitente” y que señaló que el procesado estaba siendo tratado con medicación específica.

También se presentó un informe médico del psiquiatra forense del Poder judicial Dr. Carlos Stevens Sachero, que señaló que la enfermedad que padece el procesado no es grave y puede ser superada cumpliendo el tratamiento indicado ya que el diagnóstico per se no predispone a conductas agresivas.

La jueza asimismo consideró positivamente que durante el proceso, el acusado ha seguido el tratamiento médico adecuado al trastorno que padece, presentando regularmente al Juzgado las constancias de estar siguiendo la prescripción indicada.

De igual manera, justificó la jueza que el procesado cuenta con el acompañamiento familiar para lograr los efectos esperados, pues en todo momento su madre lo ha acompañado y se ha hecho responsable de que cumpla con todo lo que el Juzgado y los médicos tratantes le han señalado.

“Todo hace suponer que el mismo puede reinsertarse a la sociedad, bajo reglas de conductas sin necesidad de la imposición de una pena privativa de libertad”, sostuvo la jueza Carvallo Estigarribia.

Reglas de conducta que debe cumplir el procesado

El juzgado le impuso las siguiente obligaciones como regla de conducta a Rodrigo Jesús Zavala Acevedo:

La obligación de residir en la casa ubicada en el barrio Recoleta de la ciudad de Asunción. En caso de cambio debe comunicar al Juzgado de Ejecución que resulte competente; La obligación de comparecer de manera trimestral ante el Juzgado de Ejecución competente, del 1 al 10 del mes que corresponda para la firma del libro de comparecencias; La prohibición de salir del país, sin autorización previa y expresa del Juzgado de Ejecución; La prohibición de realizar otro hecho punible, en particular como los ahora denunciados; La obligación de seguir su tratamiento psicológico y psiquiátrico según prescripción médica, debiendo presentar al Juzgado de Ejecución las respectivas constancias médicas cada tres meses al momento de firmar el libro; La prohibición de portar armas; La prohibición de consumo de sustancias estupefacientes o drogas ilícitas no prescriptas por los médicos tratantes y de consumir bebidas alcohólicas; La prohibición de concurrir a lugares o frecuentar personas que lo induzcan a la comisión de hechos punibles; La prohibición de tener cualquier tipo de contacto con la víctima Kamila María Guarié Medina; La obligación de continuar sus estudios universitarios debiendo presentar al Juzgado de Ejecución las respectivas constancias; y, La obligación de depositar la suma de G. 300.000 de forma mensual por el plazo de 36 meses hasta cubrir la suma de G. 10.800.000, en la cuenta judicial a ser abierta en el Banco Nacional de Fomento a nombre y a la orden de Kamila María Guarié Medina.

El juzgado advirtió que en caso de incumplimiento de las obligaciones y reglas de conducta impuestas, la suspensión condicional del procedimiento será revocada y el procedimiento penal continuará su curso.

Antecedentes

Según la acusación del Ministerio Público, relata que el 22 de mayo de 2023, en horarios de la madrugada y tempranas horas de la mañana, se tuvo conocimiento que Rodrigo Jesús Zavala Acevedo, quien es alumno de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Americana, amenazó mediante redes sociales con un tiroteo masivo (massive shooting) que realizaría en esta casa de estudios, ubicada en la ciudad de Asunción.

Asimismo, Rodrigo Jesús Zavala Acevedo amenazó con matar a su expareja sentimental Kamila María Guarié Medina, de 20 años de edad, quien también es alumna de la Universidad Americana, de la carrera de Arquitectura.

Por otro lado, Rodrigo Jesús Zavala Acevedo amenazó además con matar a Kristopher Matheo Gracia Barboza, apodado Kaneko, también alumno de la Universidad Americana, de la carrera de Ingeniería Comercial, quien sería un conocido de Rodrigo Ayala y su expareja sentimental Kamila Guarié Medina, por motivos de celos y cuestiones de índole sentimental.

Esto hizo presumir, sumado a las publicaciones que el “tiroteo masivo” (massive shooting) con el que Rodrigo Jesús Zavala Acevedo amenazó por redes sociales podría ocurrir en la Universidad Americana.

A través de redes sociales

Las amenazas de tiroteo masivo presumiblemente en la Universidad Americana y de matar a Kamila María Guarié Medina y Kristopher Matheo Gracia Barboza, en su mayoría se realizó mediante publicaciones en fecha 21 y 22 de mayo de 2023, en distintos horarios, desde la red social Instagram, desde dos usuarios y cuentas de dicha aplicación que estaban vinculadas: “@rzavala_”y”@rustico_del.ips”, que fueron creadas desde la línea de celular XXXXXXX que es utilizada por Rodrigo Jesús Zavala Acevedo.

Dichas amenazas de matar a ambas personas mencionadas y “tirotear masivamente” personas, tomaron estado público cuando las capturas de pantalla (printscreen) de dichas publicaciones se “viralizaron” o corrieron a través de grupos de WhatsApp, lo que derivó en las denuncias realizadas por una de las víctimas, directivos de la Universidad Americana y otras personas, entre ellas varios alumnos de la misma institución educativa.

Uno de los posteos de los usuarios y cuentas de la red social Instagram mencionados (“@rzavala_” y “@rustico_del.ips”), pertenecientes a Rodrigo Jesús Zavala Acevedo, y creados desde su teléfono celular fue el siguiente: “No uso más esto, déjenme de seguir. No me hablen no me miren y cuídense del massiveshooting “que significa “tiroteo masivo”.

La amenaza se generó en una conmoción de gran magnitud en la comunidad educativa, por el contenido que implicaba riesgo en la vida y en la integridad física en las personas que se encontraban en el lugar en horas de la mañana y que debían asistir en forma presencial ese día, por lo que la Universidad mencionada tuvo que ser evacuada, suspendidas las clases así como toda actividad académica y laboral presencial hasta nuevo aviso.

Así también, Rodrigo Jesús Zavala Acevedo publicó desde las mismas cuentas y usuarios de Instagram a través de las “historias”, Kamila Guaire “sos una puta barata e interesada”. Saben que hizo? Mi novia le cogió a un amigo de hace 2019. Saben quién es. Matheo Gracia “Kaneko”; “Me cagaste la facultad. no se como voy a rendir mañana contabilidad. me cagaste la vida. kamilaguarie pedazo de puta. Y vos Kaneko maricon te voy a matar. Apenas te vea y te voy a matar”; “Me cagaste la facultad. Me cagaste todos los estudios kamilaguarie. sos no tiene nombre lo que sos. Me cagaste la vida? Bueno ahora nos vamos a cagar los dos. Y vos kaneko te voy a matar” (sic).

Rodrigo Jesús Zavala Acevedo, en fecha 21 de mayo de 2023, en horario de la tarde, aproximadamente desde las 16:00 horas, otra vez amenazó de muerte a Kristopher Mateo Gracia Barboza, a través de una llamada desde el número de celular XXXXXXXX que, es utilizado por el acusado.

Así también, en la misma fecha, luego de que la llamada fuera cortada por Kristopher Matheo Gracia, Rodrigo Zavala Acevedo le volvió a amenazar de muerte a través de mensajes de WhatsApp.

En días posteriores siguieron las amenazas de muerte contra Kristopher Matheo Gracia, a través del sistema de mensajería de redes sociales, según se lee en la acusación del Ministerio Público.