Inicio de clases: familias exigen seguridad ante obras recién iniciadas en escuela de Lambaré

Un grupo de madres de la escuela Talavera Richer de Lambaré, exigieron esta mañana garantías de seguridad para sus hijos, considerando que en la institución hay esparcidos una cantidad de materiales de construcción. Además, el vallado de seguridad es muy precario, según denunciaron. No descartan pedir clases virtuales por una o dos semana si no la situación no cambia. Funcionarios municipales se comprometieron a mejorar el perímetro de obras para el 23 de febrero, primer día del año lectivo.