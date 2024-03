Alumnos piden trasformador para colegio de Villarrica que sufre de constantes cortes de energía

Integrantes del Centro de Estudiantes del emblemático Colegio Nacional de Villarrica, acompañados de padres de familia y docentes de la institución se presentaron esta mañana en la Gobernación del Guairá para exigir la provisión de un trasformador a la institución, Explicaron que sufren por los constantes cortes de energía eléctrica debido a que el sistema eléctrico no tiene la potencia requerida para soportar la cantidad de aulas climatizadas, sala de informática y otros equipos que consumen mucha electricidad.

El transformador tiene un costo de G. 128 millones, que los directivos están imposibilitados de solventar, explicaron.

Sin embargo, tanto los alumnos como los docentes lamentaron que tras una larga espera no fueron recibidos por el gobernador César Luis Sosa (ANR HC), pese a que hoy es día de audiencia.

“Lamentamos que el gobernador no nos haya recibido, queremos saber si se podrá adquirir el transformador porque es una necesidad. Tenemos acondicionadores de aire, computadoras, laboratorios y otros equipos eléctricos y cada rato baja la llave por que no aguanta la sobrecarga. Cuando baja tenemos que esperar más de media hora para volver a levantarla”, explicó la presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Villarrica, Ruth Martínez.

La directora de la institución, licenciada Sirle Hasek, comentó que ya recurrieron al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), pero que no se cuenta con recursos para la compra del equipo por lo que recurrieron a la Gobernación, que en un principio se comprometió a la adquisición. Explicó que la línea utilizada por el colegio es de la Compañía de Luz y Fuerza S.A (Clyfsa), que tampoco tiene el equipo que se requiere.

“Lastimosamente nos vamos sin una respuesta del gobernador, pero igualmente estamos esperanzados en su ayuda. Para nosotros es algo urgente, porque nuestros estudiantes no están pudiendo desarrollar bien sus clases por los constantes cortes de luz, son más de 35 alumnos por cada aula y con el calor es imposible estar sin aire acondicionado, y mucho menos sin luz”, indicó la directora.

Es una problemática se viene arrastrando desde el año 2018, comentó la docente.

El colegio nacional cuenta con más de 800 alumnos en los turnos mañana, tarde y noche desde el séptimo grado hasta el tercer curso de la educación media con énfasis en diversas especialidades.

“Aguardan pedido oficial” para gestionar

El gobernador del Guairá, César Luis Sosa (ANR HC), indicó que están aguardando una nota oficial del Colegio Nacional de Villarrica para gestionar la adquisición del mencionado transformador. Aseguró que no recibió nota alguna.

“Me comprometí a gestionar el transformador, eso fue de forma verbal durante el acto de inicio de clases la semana pasada, pero aún no me acercaron ninguna nota. Tenemos toda la predisponían para hacerlo, una vez que me acerquen vamos a gestionar ante la ANDE, vamos hablar con el ingeniero Félix Sosa, o en todo caso hacer una compra a través de la Gobernación”, comentó.

Las gestiones deben realizarse a través de documentos, insistió. “En la función pública tenemos burocracias que hay que documentar para que nosotros podamos tener un respaldo, el pedir de forma ‘mbareté (a la fuerza)’ ya no funciona; tenemos que rendir cuentas. Pero vamos a gestionar y traer para los niños ese transformador”, puntualizó.