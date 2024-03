Realizarán jornadas de colecta voluntaria de sangre

Desde hoy se llevarán a cabo de forma diaria colectas de sangre en distintas instituciones, sedes empresariales y centros universitarios, a cargo del Ministerio de Salud Pública por medio de su Centro Nacional de Servicio de Sangre.

Estas jornadas se extenderán hasta el 22 de marzo y tendrán el siguiente cronograma:

12/03: Frigorífico Neuland, Mariano Roque Alonso. De 07:00 a 13:00.

13/03: Fundación Paraguaya. De 07:00 a 13:00.

14/03: Frigorífico Neuland, Villa Hayes. De 07:00 a 13:00.

15/03: Chacomer, casa central. De 07:00 a 12:00.

15/03: Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz”. De 13:00 a 18:00.

16/03: Chacomer, centro de distribución, Luque. De 07:00 a 12:00.

16/03: Asociación de Fraterno Uniformado. De 07:00 a 12:00.

19/03: Universidad de Integración de las Américas. De 08:00 a 13:00.

20/03: Embajada de los Estados Unidos. De 07:00 a 11:00.

22/03: Fuerza Aérea Paraguaya, Luque. De 07:00 a 12:00.

Además, las personas interesadas en donar sangre pueden hacerlo en la sede del Centro Nacional de Servicio de Sangre, ubicada junto al Hospital de Trauma de Asunción, de lunes a viernes entre las 07:00 y las 18:00.

Requisitos para donantes

Los donantes deben presentar cédula de identidad, tener entre 18 y 65 años de edad y un peso mínimo de 50 kilogramos, no haber padecido hepatitis luego de los 10 años y no tener síntomas de enfermedades, no consumir drogas y no tener heridas aún no cicatrizadas.

Otros requisitos son que el donante esté bien hidratado, que haya transcurrido un año desde la realización de un tatuaje o “piercing” y, en el caso de las mujeres, que no esté embarazada o en lactancia.

Para donar sangre no es necesario estar en ayunas.