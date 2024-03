Escasez de huevos: producción de ponedoras no se puede aumentar solo porque exista mayor demanda, dicen desde Avipar

La Semana Santa está llegando y se generó un enorme debate sobre el precio de los huevos.

Mientras algunos se quejan de lo caro que está el producto, otros dicen que ya encuentran mejores precios en algunos comercios. También hablan de que directamente el producto escasea.

Néstor Zarza, presidente de la Asociación de Avicultores del Paraguay (Avipar), dijo que la suba de la cual las personas hablan fue hace tres semanas y que hoy hay una tendencia a la baja, aunque son conscientes de que el descenso de precio fue pequeño.

A cuánto lo venden a los supermercados

Ejemplificó que el huevo tipo A los distribuidores lo estaban vendiendo a los supermercados a G. 29.500 la plancha, mientras que ahora lo están vendiendo a G. 28.000. Entonces, el precio final en góndola termina siendo de aproximadamente G. 35.000.

Sobre el huevo a G. 40.000 del que tanto se habló en las últimas semanas, generándose hasta memes en las redes sociales, explicó que se trata de la plancha que viene envasada y que es un producto “de lujo”.

Ese huevo los productores lo venden a G. 34.000 y por eso llega a G. 40.000 en el precio final de supermercados.

Esto es debido a que al precio de costo se le suma la ganancia de los supermercados más la bonificación que los productores cobran por un acuerdo comercial, explicó el vocero de Avipar.

El problema es la poca disponibilidad

Más allá del precio, para Zarza el problema real es la poquísima disponibilidad que hay del producto, debido a factores como el alto consumo y también al extremo calor, que disminuye la capacidad de producción de las gallinas ponedoras.

Señaló que, en los establecimientos, las gallinas deben tener un ambiente confortable cuya temperatura oscile entre los 14 ºC y los 28 ºC. Con el calor actual, los productores implementan sistemas de ventilación y hacen esfuerzos para mantener cómodos a los animales, pero, aun así, no llegan a bajar la temperatura lo suficiente, por lo que los huevos salen con menor tamaño y la cantidad de producto logrado se resiente.

En otro orden, Zarza explicó que los huevos que no vienen envasados como las grandes marcas no son de menor calidad, sino que simplemente pertenecen a productores que no invierten tanto en cartelería.

“No es fácil llegar a los supermercados”

El problema es que este tipo de planchas de menor calidad de presentación no se encuentran en cualquier comercio, sino más bien en los mercados de abasto o municipales.

Esto, explicó el productor, se debe a que no es nada fácil para los productores llegar a las estanterías de los supermercados.

“Si bien en esta temporada hay mucha demanda de la gente, hay meses en los que tenemos que pelearnos para vender”, contó el productor.

Explicó que una particularidad de los huevos es que su producción es estable y no tiene la capacidad de aumentar. “No porque sea Semana Santa podemos pedirle más huevos a las gallinas”, refirió.

Demanda actual es superior a la oferta

Este es otro de los factores que desencadenan que la demanda sea superior a la oferta.

Aclaró que la calidad del huevo no pasa por el envoltorio, sino por el buen alimento que se le provea a la gallina.

Además, dijo, se debe entender que el precio de supermercados es uno y el de mercados otro.

“Generalmente, los grandes mercados los huevos se encuentran con un envasado más económico, atado, y los súper argumentan su encarecimiento en que el servicio que ofrecen es otro”, señaló Néstor Zarza.

El huevo blanco, ¿qué diferencia tiene?

En otro orden, fue consultado sobre las diferencias que existen entre el huevo blanco y el rojo, a lo que respondió que solo son distintos por la genética del animal.

El huevo que más acostumbramos a consumir es de ponedoras rojas, mientras que el otro es de gallinas blancas más chicas en peso.

El problema, dijo el productor, es que los huevos blancos no son aceptados por la gente en nuestro país, ya que creen que son de menor calidad.

Al consultársele si estos huevos tienen menor precio debido a que la demanda es menor, dijo que la plancha cuesta G. 1.500 menos.

“Se encuentra muy poco, solo en algunos comercios; los extranjeros sí los compran”, comentó.

A escasos días de la Semana Santa, lo más útil que pueden hacer los interesados en hacer chipa es ir a su comercio de confianza y comprar suficientes huevos lo antes posible. Los propios encargados del rubro sostienen que el precio del producto no variará y que hay escasez; por tanto, actualmente, es más importante asegurarse de tenerlo disponible.