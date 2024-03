Monseñor Valenzuela en Caacupé: “Casarse, para algunas mujeres, no fue precisamente la mayor suerte de sus vidas”

Monseñor Ricardo Valenzuela ofició la santa misa en el santuario de Caacupé. Durante su prédica resaltó la importancia de que cada uno acepte la cruz y la lleve con amor y paciencia. “Si uno no acepta la cruz y está apegado a su manera de vivir, de ser natural, está apegado a su egoísmo, a la soberbia, al orgullo y a la arrogancia”, afirmó.

También se refirió a las personas casadas y señaló que nadie puede estar seguro de que lo mejor para él o para ella es casarse, pues “casarse para algunas mujeres no fue precisamente la mayor suerte de su vida, sino tal vez la mayor cruz. Hemos conocido personas que después del gesto de la aceptación, cuando tal vez no lo pensaban, ya más inesperadamente pudieron realizar su sueño de ser felices, es por esto que hay que fortalecer siempre la fe y la oración”.

Recordó una ocasión en que un matrimonio acudió junto a él y les preguntó cuál era su mayor cruz. Cuando le tocó al marido responder dijo: “Para mí, mi mayor cruz es mi esposa”. Estaba a su lado su esposa y ella respondió lo mismo. El obispo resaltó que por esto hay que tener aceptación, respeto y paciencia en las diferentes situaciones que nos tocan vivir.

Valenzuela se refirió a las personas solteras

El obispo dijo que hay veces en que una persona soltera no se siente realizada por el hecho de no encontrar pareja y recordó el caso de una docente.

“Una persona soltera se decía a sí misma: ‘Yo soy una docente y soltera, no he tenido nunca un novio y me pregunto cómo puedo actuar, porque yo tengo un carácter afectuoso y muy abierto hacia los demás. ¿Qué me pasó para que no se me acerque alguien?’, se preguntó la mujer”, recordó.

Ante esto, el obispo dijo que hay que darse cuenta de que en la vida no está todo allí. La vida no es solo conseguir pareja; hay un mundo de posibilidades y de potencialidades dentro de uno mismo. Solo hay que esperar el momento oportuno, ser feliz con uno mismo, y cuando uno menos lo espere, la persona indicada llegará”, expresó.

Valorar los proyectos

Monseñor Valenzuela añadió que cada uno de nosotros tiene un proyecto que valora y que hay que valorarlo siempre mucho más, ya que uno trabaja para llegar a la meta principal de su vida.

Así también, mencionó que muchas veces nos encontraremos con pruebas que nos harán dudar, pero que nos harán más fuertes. “Resistan a la prueba, porque solo si resisten podrán salir con mejor sabiduría y el Señor nos ha enseñado que si el grano y el trigo mueren no dan fruto, pero si caen en tierra buena sí vamos a obtener buenos frutos”, agregó.

En la jornada dominical se pudo observar una importante concurrencia. Estuvieron presentes feligreses de Encarnación, Ciudad del Este, Ñemby, Luque, Limpio y Fernando de la Mora. La animación de canciones religiosas estuvo a cargo del Coro Mayor de la Parroquia de San José de los Arroyos.